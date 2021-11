Pedido de aclaración del ex intendente en el Concejo Deliberante por los dichos de la oposición.  

Compartir

El administrador de vialidad Gustavo Arrieta envió una explicación al Concejo Deliberante con respecto a las declaraciones realizadas en las redes y medios de la oposición específicamente del sector que hoy lidera Iturmendi (JUNTOS), con la intención de presentarse frente a los ediles para explicar que las obras realizadas en Cañuelas no son un simple hecho electoral.

En una carta a la presidenta del Concejo Deliberante aclara su posición frente a las obras que se emplazan en la ciudad relacionadas a su cargo Nacional. “La conectividad de algunos barrios, como ocurre con la calle San Juan; la vinculación del Hospital Marzetti con la Ruta 205 por medio de la calle Rawson; la mejora de los caminos rurales que comunican con Udaondo o Las Heras; el acceso al futuro Mercado Agroganadero; el acceso a Uribelarrea; la finalización de la Autopista, son obras necesarias para Cañuelas y de ninguna manera (y esto vale tanto para oficialistas como para opositores) merece formar parte de una ecuación electoral o de campaña” así comienza a desarrollarse la aclaración del ex intendente.

Pidiendo una pronta reunión si es considerada de importancia para aclarar: “Me gustaría, en caso de que lo consideren necesario, llevar adelante un encuentro con la comisión específica, los bloques de concejales o el bloque opositor para aclarar cualquier duda que puedan tener al respecto”. Arrieta entiende que es necesario reunirse con los concejales de la oposición para aclarar que estos trabajos llevan mucho tiempo de previa organización como para que se consideren una mera cuestión de campaña publicitaria.

A continuación repasamos la carta que se desprende de la aclaración y pedido de reunión para exponer «su posición» y como se evalúan los trabajos realizados pos pandemia en obras para Cañuelas, en este caso que lo relaciona a la gestión de administrador de Vialidad en favor a la localidad.

“Sra. Presidenta del Concejo Deliberante, Margarita Trejo. Atento a haber tomado conocimiento en los últimos días sobre declaraciones del ex concejal y candidato a concejal por Juntos por el Cambio, Leonardo Iturmendi, y otros referentes de su espacio político, en las que se hace referencia a las obras llevadas a cabo por Vialidad Nacional en el municipio de Cañuelas, me comunico con usted a fines de articular, en caso de que lo consideren, una reunión en la que podamos brindar información sobre el particular.

He dedicado parte de mi vida a la actividad política y he tenido el honor de ser intendente de Cañuelas en más de una oportunidad. Hoy me siento honrado de ocupar un cargo nacional, y considero que obraría muy mal si desde ese lugar desconociera las necesidades, posibilidades y potencialidades que tiene mi distrito en materia vial, la resolución de muchas de las cuales ha estado históricamente fuera del alcance de las posibilidades de las economías municipales.

La conectividad de algunos barrios, como ocurre con la calle San Juan; la vinculación del Hospital Marzetti con la Ruta 205 por medio de la calle Rawson; la mejora de los caminos rurales que comunican con Udaondo o Las Heras; el acceso al futuro Mercado Agroganadero; el acceso a Uribelarrea; la finalización de la Autopista, son obras necesarias para Cañuelas y de ninguna manera (y esto vale tanto para oficialistas como para opositores) merece formar parte de una ecuación electoral o de campaña.

Todas estas obras forman parte de programas de conectividad, caminos rurales o culminación de obras no realizadas por las PPP que se repiten en más de 100 casos comparables en la Provincia de Buenos Aires y el resto del país. Aún así, el impacto que las mismas tienen en el presupuesto de Vialidad Nacional es poco más que insignificante.

Me gustaría, en caso de que lo consideren necesario, llevar adelante un encuentro con la comisión específica, los bloques de concejales o el bloque opositor para aclarar cualquier duda que puedan tener al respecto.

Quiero creer que no hay malas intenciones en algunas de esas declaraciones. Por ello, y porque creo en el beneficio de un debate transparente, me pongo a su entera disposición”. Textual de la carta enviada al Concejo Deliberante.