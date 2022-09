Positivos signos económicos.

Compartir

Con el impulso de un récord de exportaciones de cereales y una cierta estabilidad en el cambio monetario, se vislumbran algunos atisbos de recuperación económica.

Las exportaciones agropecuarias significaron un ingreso récord de divisas en agosto, de acuerdo a datos de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). El último mes llegaron al país por ventas de granos y subproductos un total de U$S 3.387.888.431, una suba del 5% respecto de julio y un 11% más interanual.

Es el ingreso de divisas de agosto más alto de los últimos 20 años, según la cámara, potenciado por el elevado precio de las materias primas en el mundo. El monto liquidado en lo que va del año asciende a U$S 25.696.907.401, también un récord histórico desde que hay registros y un 10% por encima del año pasado. La comercialización de la soja, sin embargo, muestra un retraso de casi 20% respecto a igual fecha de 2021. YPF La petrolera Petronas firmó un Acuerdo de Estudio y Desarrollo Conjunto para un proyecto integrado de Gas Natural Licuado con YPF.

El acuerdo para la producción de gas no convencional, el desarrollo de gasoductos e infraestructura de licuefacción y portuaria demandará una inversión inicial conjunta de U$S 10.000 millones. Dicha inversión permitirá la producción de hasta 5 millones de toneladas/año de GNL. A 10 años, cuando el proyecto esté finalizado, se podrán producir más de 25 millones de toneladas/año de GNL, un equivalente a U$S 20.000 millones anuales. El acto fue encabezado por el presidente Alberto Fernández, el titular de YPF y el presidente y CEO de Petronas.

Luego, las autoridades fueron a ver a Cristina Kirchner, al Senado. YPF y Petronas, una de las cuatro empresas proveedoras más importantes del mundo, están asociadas hace 8 años en el desarrollo de Vaca Muerta. Senado El Senado convirtió en ley los dos proyectos que trató: la ley de incentivos a la industria automotriz y la de biotecnología. La primera fue aprobada por unanimidad: los 56 presentes votaron a favor.

La norma busca promover las inversiones en todos los eslabones de la cadena de valor automotriz, desde terminales y autopartistas hasta empresas que agregan valor a partir de procesos industriales. Entre los beneficios fiscales que plantea está la devolución anticipada del IVA, la amortización acelerada de los bienes de capital y los derechos de exportación al 0% hasta el 31 de diciembre de 2031. Con 57 votos también se convirtió en ley el proyecto que extiende hasta el 31 de diciembre de 2034 el Régimen de Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna e incorpora a la nanotecnología. Prevé beneficios impositivos, la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias y la devolución del IVA. Además se aprobó el pliego de Daniel Scioli al frente de la Embajada en Brasil.