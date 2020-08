El Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Asuntos Agrarios informa sobre la presentación e implementación del Programa Preservar Trabajo.





El mismo tiene como objetivo contribuir al sostenimiento de las fuentes y puestos de trabajo en sectores de la actividad económica particularmente afectados por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y aportar a la concreción de planes de reactivación y/o reconversión de las Micro y Pequeñas unidades productivas en el marco de la emergencia sanitaria, social y económica que se lanza desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.Este programa estará destinado a micro y pequeñas unidades productivas que no hubieran obtenido otros beneficios dinerarios de similares características y por el mismo objeto, otorgado por cualquier otra jurisdicción nacional y/o provincial y actividades particularmente afectadas por la pandemia (imposibilidad de funcionar, caída de ingresos).Los beneficios de este programa son la asistencia económica que consiste en una prestación dineraria no reembolsable asignada a los trabajadores en forma individual, la que no podrá superar el 50% del valor del SMVM al momento del otorgamiento. La misma se establece en $ 8.400 por un período inicial de tres meses, prorrogables hasta un máximo de doce meses o mientras dure la emergencia sanitaria, social y económica si su plazo fuera menor.Cabe destacar que, si la empresa o cooperativa accedió al Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), Programa Trabajo Autogestionado (PTA), Programa de Recuperación Productiva (REPRO), Salario Social Complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo, o similares, desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, no podrá recibir los beneficios del Programa de Preservación del Trabajo.Para quienes estén interesados deberán completar un formulario ingresando a la web del ministerio.Además, se ha elaborado un video para ayudar con la carga que podrán encontrar aquí https://www.youtube.com/watch? v=WRYHorkk7hU&feature=youtu.be Por cualquier consulta pueden contactar a la Secretaría de Producción, Empleo y Asuntos Agrarios, en San Martín 497, Tel: 02226 43 2428; e-mail: canuelasproduccion@gmail.com