Prohibieron el ingreso a Lobos de un móvil de América 24 por prevención.

Hoy jueves a las 20:30 horas, un móvil de noticias de A24, que recorre el país, llegó a Lobos pero no pudo ingresar.

El periodista Eduardo Feinmann se mostró algo molesto por la situación y expresó al aire, a través de su programa, que el móvil no pudo ingresar a nuestra ciudad porque está prohibido el ingreso de gente que viene del AMBA y no vive en Lobos.

Los periodistas que se acercaron a nuestra ciudad, comentaron desde el ingreso al aire, que debido a la situación epidemiológica que estamos atravesando, a pesar de estar en fase 5, tuvieron prohibido el ingreso.

(Gentileza: Eugenio Ritenuti-lobos24)