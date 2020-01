Provincia llenó las vacantes del Consejo de la Magistratura

Compartir

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, designó hoy como representantes del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura provincial a Federico Thea, Julio Alak, Mauro Benente y Esteban Taglianetti. Lo hizo mediante el decreto 8 publicado en el Boletín Oficial del distrito, en el que recuerda que el artículo 3° de la Ley N° 11.868 establece que el Consejo de la Magistratura tendrá cuatro representantes del Poder Ejecutivo entre sus integrantes.

De esa manera, los funcionarios designados reemplazan a al ex viceministro de Justicia Adrián Patricio Grassi; al ex ministro de Gobierno Joaquín De la Torre; el senador Julio Marcelo Dileo y al ex senador Fernando Raúl López Villa.

Vale recordar que, Thea es abogado con un doctorado de la UBA y un máster en Derecho Público y Derechos Humanos de la Universidad de Londres. En la actualidad es el secretario General de la Gobernación; mientras que Alak, también abogado, ex intendente de La Plata, ex ministro nacional de Justicia y ex presidente de Aerolíneas Argentinas, es el titular de la cartera de Justicia bonaerense.

En tanto, Benente es abogado y docente de la UNPAZ que supo conducir Thea hasta no hace muchos días. De cuadro estrictamente técnico, hincha de Independiente, fanático de La Renga y “kicillofista” de la primera hora.

Por su parte, Taglianetti es abogado especialista en derecho administrativo y ex jefe de Gabinete de Industria, fue uno de los elegidos por Aníbal Fernández en caso de convertirse en gobernador en 2015. Le había asignado la vicepresidencia del BAPRO. Actualmente es subsecretario de Legal y Técnica de la Secretaría General.

El Consejo de la Magistratura bonaerense es el encargado de seleccionar a los postulantes a jueces mediante procedimientos que garanticen adecuada publicidad y criterios objetivos de evaluación que privilegien la solvencia moral, la idoneidad y el respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos.

Está compuesto por representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de los jueces de las distintas instancias y de la institución que regula la matrícula de los abogados en la Provincia.