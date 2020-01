Reclamo vecinal para Servicios Públicos de la Municipalidad

Compartir

Hola quisiera saber si por este medio podrían ayudarme.

“Soy Susana vivo hace 40 años en la Rioja y Brasil (los aromos) hace más de 4 años cada vez que llueve se inunda y varias veces entra agua en mi casa, todo gracias al abandono e inoperancia de quienes se encargan de estos trabajos en el municipio, no existen zanjas de desagüe y ahora gran parte del poli se encuentra inundada por pérdida de agua, cortando la calle frente al jardín. Las napas están colapsadas y los pozos de baños no dan más. No sé realmente a quien recurrir. El agua corriente está carísima y en los aromos se tiran miles de litros por día”.

Atte Susana sosa. Dni 20981513