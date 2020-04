Reflexión antes una pandemia

Compartir

Por Dr. Horacio Cabrera

Hoy no es un día más, nos dejó físicamente uno de los nuestros, en el sentido amplio, muy amplio de la expresión, una parte de nuestro pueblo, se fue nuestro amigo, nuestro compañero quien atendió seguramente algunos de nosotros durante tantos años de trayectoria.

Con muchos compañeros de trabajo entre los que me incluyo, hemos compartidos largas mañanas de jornadas laborales entre mates y anécdotas, nos dejó físicamente uno de los que nos cuidaba, el Dr HECTOR BORNES el «CHINO» quien siempre será recordado en la memoria colectiva, por su dedicación, por su modestia, por su trayectoria en nuestro Hospital Marzetti.

La causa, un virus tan miserable y cobarde que ni siquiera se ve, lo creíamos lejano, nos demostró la peste haya por el año 185 y luego la pandemia de la Viruela, que el mundo estaba globalizado, se extendieron por toda Europa para luego recorrer el mundo dejando millones de muertos.

Sucede algo parecido con el COVID 19, muchas veces se intentó vincular las pandemias con procesos políticos y en realidad no existen las fronteras, solo existen las que nos ponemos nosotros, el mundo está globalizado desde siempre, por más que le hayamos querido poner límites, siempre encuentra un atajo por donde los fenómenos infeccioso, políticos sociales se globalizan, este no es un problema que debamos abordar solo desde lo biológico y mucho menos desde lo individual, son fenómenos donde deben estar atravesados por lo político, social, antropológico.

Después de la pandemia el mundo será distinto, hay procesos tecnológicos que se aligeraran, procesos productivos que cambiaran el mercado laboral, pero hay algo que no se ha alterado con las distintas pandemias que pasaron por la humanidad, la única forma de controlarlas es cuidar a quienes nos cuidan, no solo con insumos sino también con estrategias, con responsabilidad social y colectiva, comienzan con la concientización y cuidado individual, para que se transforme en masa crítica colectiva, los gobiernos del mundo deben tomar medidas en varios aspectos de la humanidad, para lo cual debe constituir en cada gobierno local comités de crisis sanitarias, sociales, económicas y urbanísticas, es un proceso multisistémico que requiere controles y abordajes, producto del consenso de varios comités de crisis no solo del sanitario, por el momento hagamos posible cuidar a quienes nos cuidan, es lo único que demostró ser eficaz en una pandemia, un problema complejo con un tratamiento simple. Responsabilidad social para el aislamiento social, cuarentena programada y urbanizada, barbijos permanentes, lavarse las manos frecuentemente, usar alcohol en gel, evitar amontonamientos y reuniones sociales, es fácil… Quédate en tu casa. Esto lo controlamos, vos, nosotros… Todos.