Reinauguración de la Escuela Primaria N°2

La Escuela Primaria N°2 “Tambor de Tacuarí”, de la localidad de Gobernador Udaondo, fue reinaugurada el martes 14 de diciembre en un emotivo acto luego de la remodelación del edificio cuya obra tuvo un costo de $ 4.463.177.

Emplazada en un marco rural, verde y de añosa arboleda, la escuela volvió a relucir con sus paredes blancas y las aberturas que conservan el diseño original. Su interior también fue refaccionado por completo y hoy estudiantes y personal directivo y auxiliar cuenta con un espacio sumamente ameno y confortable para el desarrollo de la tarea pedagógica.

La directora del establecimiento, Giselle Borges Méndez, junto al equipo docente, auxiliar, alumnos y familias recibieron a las autoridades educativas que se acercaron para compartir este momento tan importante para la comunidad. Estuvieron presentes la presidenta del Consejo Escolar, Sandra Cardozo, el Vice César Godoy, los consejeros Telma Martines y Marcelo Di Giácomo, la Inspectora del Nivel Primario, Emilia Gómez, y el Padre Ramón Costilla.

El acto comenzó con el recambio de la Bandera de Ceremonia, donada por la Intendenta Municipal Marisa Fassi y su posterior bendición a cargo del Padre Ramón. Después del Himno Nacional Argentino, la directora expresó palabras de agradecimiento hacia las autoridades educativas y familias que permitieron concretar esta obra mientras se proseguía con la continuidad pedagógica de los niños. “Fue un verdadero trabajo en equipo”, afirmó.

La pandemia de covid no fue un impedimento para la gestión y concreción de esta obra. Mientras se resolvían temas cotidianos, se avanzaba con la remodelación de la escuela. En este sentido, el vicepresidente del Consejo Escolar, César Godoy, se refirió al trabajo realizado. “Nosotros desde que entramos al Consejo tomamos como premisa llevar adelante obras para la transformación educativa. También me emociona esto porque nosotros llegamos después de cuatro años que hubo mucho abandono. Y la verdad es que el equipo que hemos formado con Sandra Cardozo y los nuevos consejeros que se suman ahora, Telma y Marcelo, nos llena el alma porque nos permite seguir trabajando por y para la educación con calidad, con valores y mucho amor. Nos falta mucho, pero hoy podemos decir esta obra es un hecho. Es muy importante poder seguir trabajando para ustedes y para toda la comunidad educativa. Porque no son sólo las escuelas del centro; las escuelas rurales son muy importantes, son el amor de toda una comunidad. Como decía hoy la directora siempre estuvo el compromiso de las familias que venían a colaborar. Esto es lo importante, hechos, obras, transformación, compromiso y amor. No perdamos esto. Juntos vamos a seguir por más. Con Sandra nos comprometimos a llevar adelante hechos y hoy lo observamos”, expresó con emoción.

Luego de las palabras, se realizó la recorrida por las nuevas instalaciones de la escuela que brindan espacios confortables tanto para el dictado de clases, sanitarios y cocina.