Rene Cari en Cañuelas.

Por primera vez el sacerdote Rene Cari de Enpalme Lobos, dará una misa de sanación en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Cañuelas.

El padre René, párroco de la iglesia San Vicente Pallotti de Lobos, predicará por primera vez en la Iglesia de Cañuelas el próximo sábado 30 de octubre a las 14 hs. con el rezo del Santo Rosario junto a la imagen peregrina de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Posteriormente, a las 15 hs., se celebrará una Santa Misa.

¡Feliz día ¡Feliz día mundial de las misiones! Así comienza su alocución el sacerdote reconocido en la región por diversos milagros que se han generado desde sus misas de sanación. Cari: “Hago este escrito a pedido de Cañuelasya. Quería llegar, a través de estas líneas, a toda esta feligresía de Cañuelas que por la providencia de Dios fue muy numerosa la cantidad de personas que he conocido en estos siete años de mi misión por los enfermos y afligidos”.

“Dios permitió la llegada de la Dra Patricia que sufría una enfermedad de origen genético, metástasis pulmonar, que en la tercera intercesión, por gracia de Dios, fui testigo de su gran milagro de sanación. Luego de eso llegaría una cantidad innumerable de gente de su pueblo y también muchos de ellos recibieron la gracia para su salud física y espiritual. En estos días viviré algo inimaginable, encontrarme por primera vez con este pueblo tan querido”.

“Doy gracias también a su Párroco, el Padre Ramón, quien permitió que celebrará esta primera misa por los enfermos, a quien también considero mi segundo confesor cuando se me hace difícil llegar por la distancia a mi Padre espiritual. Va a ser la primera parroquia que visitaré con esta misión después de haber vivido una época de pandemia que nos llegó a cerrar todas las iglesias. Aunque para mí, en este aislamiento total, experimenté una experiencia única, podría decir de tipo monacal, porque adoraba al Santísimo y me daba el lujo de rezar nueve rosarios de rodillas pidiendo también por los enfermos. Gracias a esta oración a distancia, que también dio sus frutos para la salud de muchos, hoy disfruto de esa espiritualidad vivida en esos tiempos de encierro y vuelvo a ayudar a los enfermos con más entrega y haciendo oracion personalizada. Esta será mi primera experiencia fuera de mi parroquia después de tanto aislamiento. No sólo rezaré por los enfermos físicos y espirituales sino también por los fallecidos por Covid y por todos los médicos, enfermeros, más bien diría por todo el personal que trabajó muchas horas arriesgando su vida en esta época de pandemia. Que esta visita, acompañado por la Virgen de san Nicolás, que también providencialmente viene de su santuario, sea para la gloria de Dios, para el bien del prójimo y para crecer en mucha caridad y humildad. A.M.D.G mundial de las misiones!” de esta manera saluda a las poblacion de Cañuelas el Padre Rene Cari.