Residuos patologicos encontrados en la vía Publica.

En relación al hallazgo de residuos patológicos en la vía pública ocurrido en la tarde de hoy en la intersección de las calles José Hernández y Odessky del barrio Los Fresnos, el Hospital Ángel Marzetti comunica que: -«El material hallado no se corresponde con el tipo ni la marca de insumos utilizados por el Hospital ni las Unidades Sanitarias en los testeos de casos de COVID19. -Los residuos patológicos generados tanto en el Hospital Marzetti como en las Unidades Sanitarias (tanto de insumos de testeos de COVID19 como de otros tipos de prácticas) reciben un tratamiento particular: son colocados en bolsas diferenciadas de color rojo y éstas a su vez en cajas especiales provistas por la empresa contratada para llevar a cabo la disposición final de los mismos. -Los residos patogénicos tienen una disposición parcial (temporal) en el Hospital y US en espacios debidamente acondicionados, y una vez por semana la empresa Hábitat Ecológico se encarga de su retiro, transporte y disposición final acorde a las normas sanitarias vigentes».

–A pedido del Gobierno Municipal, el personal del Hospital Marzetti procedió al retiro del material patogénico hallado en la vía pública para su correcta disposición, independientemente de la investigación judicial correspondiente a los fines de establecer el origen de los mismos.