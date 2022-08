Resumen de noticias del día nacionales.

Compartir

Segmentación. El gobierno detalló cómo va a ser la reducción de subsidios al gas, la electricidad y el agua.

En el caso del gas, el nivel 1 (usuarios de mayores ingresos) tendrá un aumento total de 167%, el nivel 2 (ingresos bajos) no verá ninguna modificación y el nivel 3 (ingresos medios) recibirá un subsidio por el 70% del promedio del consumo de su región (lo que supere este porcentaje no tendrá subsidio). Para la electricidad también se dividirá en tres niveles; los del 2 van a tener un tope subsidiado de 400 kw/h por mes o 550 para lugares sin red de gas natural. Por último, para el agua la quita será según zonas: en las de ingresos altos dejarán de recibir subsidios desde noviembre, en las de ingresos medios dejarán de recibirlos desde marzo y en las de ingresos medio-bajos recibirán un subsidio del 15% desde marzo. Los usuarios con tarifas sociales no verán cambios.

Ganancias. Se oficializó el pago adelantado a cuenta del Impuesto a las Ganancias que van a tener que hacer las empresas con mayores ingresos de manera extraordinaria a partir de octubre.

Aquellas que hayan ganado más de $100 millones van a pagar un anticipo del 15%; las que superen los $300 millones, del 25%. La medida va a afectar al 1% de las compañías que pagan el impuesto y permitirá recaudar más de $250.000 millones.

El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, aclaró que no es un nuevo impuesto. La semana pasada, el presidente de la Unión Industrial Argentina criticó que la medida “afecta las posibilidades de inversión y el empleo”. Sobrefacturación. Como había adelantado cuando anunció su batería de medidas, Sergio Massa denunció ante la Justicia a empresas que hicieron presuntas “maniobras fraudulentas” de sobrefacturación de importaciones utilizando sociedades y bancos extranjeros.

Con esta medida, empieza un intercambio de información entre la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina y el Financial Crimes Enforcement Network de Estados Unidos para llevar a cabo una investigación de manera articulada.

Incendios.

Más de cien brigadistas siguen tratando de contener los incendios en las islas del Delta del Paraná, que afectan a alrededor de 15.000 hectáreas según la UNR. Hoy el humo impactó en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y parte de Chaco y Formosa.

La situación continuará al menos hasta mañana según el Servicio Meteorológico Nacional. Cuatro personas fueron detenidas por haber tratado de iniciar un incendio. Turismo. En junio, la llegada de turistas a Argentina creció 2.042% interanual. Según datos del INDEC, en el primer semestre del año ingresaron 689.400 turistas al país, un 922% más en comparación con el mismo período de 2021. En el segundo trimestre, los viajeros que llegaron por Ezeiza y Aeroparque gastaron US $417,3 millones. Por otro lado, en el primer semestre las salidas totalizaron 1.056.100 y acumularon una suba interanual de 298%.

Incendios.

Más de cien brigadistas siguen tratando de contener los incendios en las islas del Delta del Paraná, que afectan a alrededor de 15.000 hectáreas según la UNR. Hoy el humo impactó en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y parte de Chaco y Formosa.

La situación continuará al menos hasta mañana según el Servicio Meteorológico Nacional. Cuatro personas fueron detenidas por haber tratado de iniciar un incendio. Turismo. En junio, la llegada de turistas a Argentina creció 2.042% interanual. Según datos del INDEC, en el primer semestre del año ingresaron 689.400 turistas al país, un 922% más en comparación con el mismo período de 2021. En el segundo trimestre, los viajeros que llegaron por Ezeiza y Aeroparque gastaron US $417,3 millones. Por otro lado, en el primer semestre las salidas totalizaron 1.056.100 y acumularon una suba interanual de 298%.