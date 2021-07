Roban dos camiones a empresa de Rauch.

Compartir

Transportistas han manifestado la preocupación que existe en la zona debido al permanente accionar de los delincuentes.

“Cada vez que salimos tenemos que rezar que no se nos pongan a la par para robarnos el camión. Encima de robarte, te cagan a palos. Tenemos que esperar que aclare para salir a la ruta o viajar de a dos o tres camiones juntos para que no nos afanen. Es muy preocupante y sentimos que no hay respaldo de nadie”, había advertido hace algunas semanas el chofer de un camión a la prensa de esa ciudad al analizar el permanente asedio de parte de delincuentes.

Esta vez le toco el turno a una empresa de Rauch. Dos camiones fueron robados este lunes alrededor de las 6 de la mañana en El Castillo.

Ambos transportes pertenecen a la firma de Horacio Celiberti. Se trata de un camión Fiat Iveco dominio AB460SC y otro marca Volkswagen dominio NJT 057.

Según se supo los delincuentes se llevaron ambos rodados que se encontraban estacionado en el lugar. las bateas fueron encontradas en proximidades al hecho, aunque de los camiones nada se sabe.