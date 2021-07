Román Martínez: “Cañuelas me deja seguir demostrando mi fútbol”.

Compartir

Ya con la presentación y la firma de contrato, el mediocampista es nuevo futbolista del Tambero. https://www.ole.com.ar/

«Hoy estoy vistiendo la camiseta de Cañuelas con alegría y felicidad porque me deja seguir demostrando mi fútbol», comenzó diciendo Román Martínez en su presentación como nuevo jugador de Cañuelas. Como anticipó Olé, el mediocampista de 38 llegó a un acuerdo con la Comisión Directiva y vestirá la camiseta del club.

«A mi edad todavía tengo ganas de jugar este deporte que es el más hermoso del mundo y no me importa ser el jugador con más nombre que vistió esta camiseta o no, yo voy a ser un compañero más del plantel comprometido con la causa», expresó Martínez sobre su llegada al Tambero.