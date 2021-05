Sabina Frederic: “Hay un alto acatamiento al decreto presidencial”.

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, aseguró que “hay un alto acatamiento al decreto presidencial” y resaltó que en los últimos días “no hubo cantidad significativa de infracciones”.

En declaraciones explicó que “tenemos controles en los accesos a CABA en Puente Pueyrredón y en Puente La Noria” y agregó que luego de finalizado el DNU «volveríamos a controles según el decreto del 9 de abril. Entre las 6 y las 20 horas a controlar el transporte público».

Frederic dijo que también hay “65 controles en el Gran Buenos Aires y 5000 efectivos desplegados en 31 municipios. Los controles están a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación y están vinculados al Plan Centinela 2 en vinculación con los intendentes».

En ese marco, la ministra destacó el apoyo de los jefes comunales y sostuvo que “tienen un termómetro que no tenemos nosotros por eso es importante la información y estamos abiertos a todas sus demandas”.

Asimismo, Frederic aclaró que “hay un decreto presidencial donde no se habilitaba el turismo. Es decir que quienes se fueron no pueden volver sin ser infractores y lo que ocurrió es que no se fue prácticamente nadie”.

En relación a las protestas explicó que “trabajamos mucho para frenar movilizaciones. No es lo que ocurrió el 25 de mayo donde hay gente que se pone en riesgo a sí misma y a la mayoría. No fueron marchas multitudinarias”.

Finalmente, hizo referencia a la disputa de la Copa América y explicó que hoy tuvieron “una reunión y estamos a disposición pero la responsabilidad principal será de cada provincia” donde se disputen los partidos.