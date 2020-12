Salud Mental con perspectiva de Derechos Humanos: Fassi y Moreno compartieron un acto en el Hospital Dardo Rocha.

Compartir

Marisa Fassi recibió este miércoles al subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, con quien firmó un convenio destinado a fortalecer el desarrollo de políticas públicas con perspectiva de Derechos Humanos.

La jefa comunal recibió al funcionario bonaerense en el Palacio Municipal, y luego participaron de un acto en el Hospital Dardo Rocha de la localidad de Uribelarrea, donde se entregaron certificados correspondientes a la “Jornada de intercambio y reflexión perspectiva de Derechos Humanos en el Abordaje Territorial”.

Además, de Marisa Fassi y Matías Moreno, participaron también de la jornada la directora provincial del Programa para el Desarrollo Socio Comunitario en DDHH, Marina Vega; la directora de Coordinación de Programas Especiales de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Soledad Grizia; la Jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Salud Mental, consumos problemáticos y violencia de género, Guadalupe García; la Coordinadora del área de Salud Mental de la región sanitaria XI, Silvia Garciarosa, los directores del Hospital Dardo Rocha Guillermo Sperr y Leonel Fangio, y la subsecretaria de Derechos Humanos del Municipio, Gema Tocino.

La capacitación de los trabajadores y las trabajadoras del Hospital, se vincula con el plan de readecuación de los centros neuropsiquiátricos que comenzó a implementar la Provincia de Buenos Aires, dando cumplimiento a la Ley de Salud Mental que establece, entre otros puntos, que las personas con padecimiento mental deben ser tratadas en hospitales comunes y no en instituciones psiquiátricas.

“Esta es una institución con mucha historia en Uribe y es muy importante el trabajo que se ha iniciado en conjunto para lograr un cambio para mejor”, aseguró la intendenta Fassi, al tiempo que destacó el trabajo de las y los trabajadores del Hospital: “Ustedes son los representantes de este lugar, que le pusieron el amor a lo largo de los años y que ponen todo para que este Hospital funcione”.

“Estoy convencida de la importancia de la Salud Mental con perspectiva de Derechos Humanos, y es algo que tenemos que fortalecer con un gobierno presente que levante las banderas de la salud pública”, manifestó también la intendenta.

Por su parte, Matías Moreno agradeció el compromiso de las y los trabajadores y se comprometió a “poner el hombro para trabajar en este nuevo paradigma de la Salud Mental, buscando que en la Provincia de Buenos Aires no haya más manicomios, sino pensar en los usuarios como sujetos de derecho y no como una problemática que termina en encierro”.