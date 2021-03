Salvemos La Patagonia. Rap contra incendios.

Compartir

https://lacacia.com.ar/ La Ruta 3 sigue hasta Comodoro Rivadavia, donde vive el músico y poeta (o su fusión: rapero) Agustín Torres, conocido en las redes por sus canciones como Tomin Wolf. Con parte de la familia en Cañuelas y parte en el Sur, vivió alternando entre ambas ciudades –en la primera hizo la Secundaria y en Comodoro ya finaliza el Profesorado en Lengua y Literatura. En Cañuelas realizó algunos conocidos talleres literarios, inclusive integró una antología de jóvenes autores a editarse.

En estos días varias páginas y canales del centro este de la provincia Chubut viralizaron la canción Salvemos la Patagonia que Torres escribió y grabó en cuestión de horas con su amigo Angelian. “La idea surgió por la tristeza que sentí al ver la situación –dice Torres. La impotencia de no poder ayudar hizo surgir la idea de escribir una canción y hacer llegar a la gente que nos escucha un mensaje de protesta hacia la política y las empresas mineras. Me puse en contacto con Angelian, quien me dijo que tuvo la misma idea. En una tarde ya teníamos el tema hecho y el videoclip terminado”.

A sus 24 años, Agustín recuerda en una de sus canciones que hace más de diez años que rapea. Así las cosas a la hora de definir lo que hace se inclina por generalizarlo como rap. “A mi forma de entender el rap es un género musical característico en el cual el foco principal de atención es el ‘qué se dice’, más allá del aspecto musical-instrumental como puede ser en el rock o el jazz”. Atento a lo dicho y sus estudios en literatura profundiza, de manera inusual, en otros aspectos: “ante la gran tendencia de parte de los artistas por hacer canciones sobre aspectos materiales, ‘sin alma’, decidí unificar mis pasiones para realizar canciones donde abunden los recursos retóricos, donde el móvil principal sea lo abstracto, aquello que todos sentimos. La lengua es el medio por el cual conocemos el mundo, nos expresamos y comunicamos, nos construimos como sujetos y conocemos a nosotros mismos”.

En su último período de creación, con el nombre de Tomin Wolf, esta búsqueda de otros contenidos se refleja por ejemplo en Réquiem, El mundo necesita más poesía o en el reciente Soy de la tierra, que bien se acopla por la índole de sus versos a Salvemos la Patagonia.