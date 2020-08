Se abre la temporada de polo.

Compartir

A días de que se decidiera la suspensión provisoria del circuito británico de alto handicap, llegó la autorización del gobierno y con ello, se confirmó que habrá temporada de polo.

EL sábado 15 dio inicio con protocolos sanitarios y nuevas reglas deportivas que harán de 2020 el año más peculiar del polo, los protagonistas de la temporada vivirán un contexto particular y jugarán partidos muy diferentes a los que están acostumbrados.

Por un lado, no habrá público -excepto por los medios de prensa habilitados- y existirán limitaciones de petiseros (cuatro por polista) y de caballos (diez cada uno). Será obligatorio usar mascarillas que tapen parcialmente el rostro y para todo lo referente a las nuevas condiciones de juego, la federación pondrá a disposición de los involucrados una guía de acción.

Bartolomé Castagnola jugará para el equipo Les Lions.

Lo más importante a destacar es que cambiará el juego en sí, al menos en el primer certamen, con normas destinadas a reducir lo máximo posible el contacto humano. Para eso lo mejor es minimizar los throw-ins. De esta manera, la jugada inicial será algo así como un penal de media cancha; el ganador de un sorteo previo elegirá si hará ese saque o entregará esa posesión. Tampoco se efectuará un throw-in luego de cada gol, sino que el equipo que lo haya recibido realizará un saque de fondo pero a 60 yardas de su línea final. En esos casos no habrá intercambio de lados, sino solamente al comienzo de cada período.

Además, si los referís otorgaren un penal en los 30 segundos adicionales al tiempo regular del chukker, la ejecución tendrá lugar inmediatamente, no en la etapa siguiente, y se continuará el juego hasta que la bocha salga de la cancha o suene el segundo campanazo.

Todo será aplicado, en el campeonato inaugural del circuito, por el trofeo Príncipe de Gales, que estará en juego entre siete conjuntos de 22 goles de valorización, con 14 argentinos.

Facundo y Gonzalo Pieres competirán para Park Place. Nicolás Pieres será el líder de Scone. Cambiaso jugará con su hijo y con el uruguayo David Stirling para la agrupación Next Generation. Bartolomé y Camilo Castagnola lo harán por Les Lions. Ignacio Toccalino, Guillermo Terrera y Jerónimo Del Carril se unirán en Monterosso. Sebastián Merlos, Francisco Elizalde formarán parte de Monterosso Vikings. Diego Cavanagh compartirá Polo Stud Schockemöhle con el chileno Jaime García Huidobro.

Príncipe de Gales será el torneo inicial de una temporada que tocará sus puntos altos en el Abierto Británico (Copa de Oro) y la Copa de la Reina, que esta vez, por el desorden en las programaciones causado por la Covid-19, enrocarán sus turnos en el calendario. De hecho, la disputa de la Copa de Oro puede empezar un poco más tarde si éste, el certamen inicial, que iba a largarse el viernes pasado, no alcanzare a completarse a tiempo.

En un tema no menor, los polistas no emplearán los clásicos pantalones blancos para jugar, sino que vestirán de denim. La idea apunta a que los pantalones azules le den un carácter casi de amistoso al primer torneo, como si los partidos fueran de entrenamiento y no oficiales. Todo estará bajo examen y lo que sea seguro, quedará; lo otro, será removido. Y eso incluye a la propia temporada.

Las formaciones

Les Lions: Dillon Bacon, 2; Bartolomé Castagnola (h.), 7; Alejandro Muzzio, 7, y Santiago Laborde, 6. Total: 22.

Monterosso: Alessandro Bazzoni, 1; Ignacio Toccalino, 8; Guillermo Terrera, 7, y Jerónimo Del Carril, 6. Total: 22

Monterosso Vikings: Siri Bazzoni, 0; Francisco Elizalde, 8; George Meyrick, 6, y Sebastián Merlos, 8. Total 22

Next Generation: Jean François Decaux, 0; Adolfo Cambiaso (h.), 3; David Stirling, 9, y Adolfo Cambiaso, 10. Total, 22.

Park Place: Andrey Borodin, 0; Kian Hall, 3; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Facundo Pieres, 10. Total: 22.

Polo Stud Schockemöhle: Henry Porter, 3; Patrick Maleitzke, 4; Jaime García Huidobro, 7, y Diego Cavanagh, 8. Total: 22.

Scone: David Paradice, 0; Oliver Cudmore, 6; Nicolás Pieres, 9, y James Harper, 7. Total: 22

Calendario

15 de junio — Les Lions vs Polo Stud Schockemohle

16 de junio — Park Place vs Monterosso Vikings

17 de junio — Scone vs Monterosso

18 de junio — Les Lions vs Next Generation

19 de junio — Polo Stud Schockemohle vs Park Place

20 de junio — Monterosso Vikings vs Scone

21 de junio — Monterosso vs Next Generation

22 de junio — Shootout de penales

24 de junio — Final subsidiaria del Herber Spencer Trophy

24 de junio — Final del Prince of Wales Trophy