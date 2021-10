Se anunció la pavimentación del camino rural que une Cañuelas con Las Heras.

Compartir

Se trata de un Programa Federal de infraestructura vial, para el desarrollo económico, social y productivo de los caminos rurales, a cargo de Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación.

La intendenta municipal Marisa Fassi junto al Administrador de Vialidad Nacional Gustavo Arrieta anunciaron este lunes la obra de pavimentación que unirá el camino de Cañuelas con General Las Heras.

En un acto realizado en la plaza San Martín, la jefa comunal compartió el anuncio con el intendente de la localidad vecina, Javier Osuna y autoridades educativas, funcionarios, concejales y vecinos del distrito.

Con un total de 47 kilómetros de pavimentación (incluyendo los 20 km que unen Cañuelas y Las Heras) la obra beneficiará a los vecinos y vecinas apostando al desarrollo de emprendimientos rurales, el fomento del turismo rural y de las economías regionales. Además de reducir los costos de transportes, facilitar el acceso a centros educativos y de salud, y garantizar una mayor seguridad vial. La misma tendrá una inversión estimada de 1.500 millones de pesos.

Luego de la firma del acta de compromiso, la intendenta municipal manifestó “esta obra va a mejorar la calidad de vida de General Las Heras y de Cañuelas, de 3.000 habitantes de forma directa y 7.000 de manera indirecta. Una obra que además tiene perspectiva de género, porque va a cumplir con el cupo femenino de trabajadoras, y que potencia a la región, la producción y el turismo”.

Por otra parte, la jefa comunal hizo especial hincapié a la mejora que significará para la educación pública de la región, debido que el programa de infraestructura permitirá mejorar el acceso a las escuelas rurales, y expresó “sé de la preocupación de las docentes sobre los caminos rurales, para que nuestros niños vayan a las escuelas, esto va a mejorar la posibilidad de que las maestras y los chicos accedan a nuestras escuelas rurales”.

Por último, la intendenta se refirió a la importancia que tiene la obra para el desarrollo del distrito, y explicó “esta es una obra que soñamos y la escuchamos siempre, el pedido de los vecinos y productores rurales. Cuando comenzamos a gobernar, soñamos con que Cañuelas deje de ser una ciudad dormitorio. Ahora tenemos un Cañuelas pujante, con un Polo Industrial, con un Hospital Regional referencia en la región y con caminos rurales que potencian la productividad y el turismo. El camino que nos unirá con Las Heras, y el camino a Gobernador Udaondo también es un sueño cumplido para todos”.

En ese sentido, al tomar la palabra el intendente de Las Heras Javier Osuna, se refirió a los objetivos en común de ambos distritos, y expresó “esta decisión de poner más cerca lo que a veces parece tan lejos, es darle tranquilidad a los trabajadores rurales. Detrás de esta obra, viene el desarrollo productivo, el cien por cien de la escolaridad, y el desarrollo de turismo que también queremos fomentar en Las Heras, y que tan buen ejemplo es Cañuelas”.

Finalmente, el administrador general de Vialidad Nacional cerró el anuncio realizando una reflexión sobre el rol del Estado en la interacción con los vecinos y vecinas, y se refirió al desarrollo de la infraestructura vial “el camino de Las Heras era un proyecto muy caro en términos económicos, como otros caminos rurales, como el camino de Gobernador Udaondo. Pero hubo un equipo con mirada municipal, junto a otros intendentes que lo empujaron, y cuando vimos que no era financiable con el tesoro nacional, definimos hacer las primeras presentaciones ante organismos internacionales. Esa mirada de entender que no podíamos quedarnos en la cuestión de que son proyectos insustentables”. Y cerró, “esto se repite en toda la Argentina. Hay dos proyectos de país en disputa. Uno que más allá de sus errores, construyó el Hospital Regional, que licitó la obra de la Ruta 6, que está haciendo el Camino a Las Heras, y del otro lado, la peor gestión de la historia, que no invirtió en Educación ni Salud, se opuso al Hospital Regional y hasta aceptaron que se lleven el angiógrafo. Tenemos que ser capaces de defender los intereses de nuestros vecinos, porque es la posibilidad de defender sus sueños”.