Se firmó el convenio de cogestión con el Ministerio de Hábitat para desarrollar las 400 viviendas.

La intendenta Marisa Fassi encabezó este viernes un acto en el marco del cual firmó el convenio con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de La Nación estableciendo un sistema de co-gestión local en marco del desarrollo urbanístico impulsado por la Nación en la localidad de Vicente Casares, que implica la construcción de 400 viviendas a través del programa Procear.

En este sentido, el Municipio acordó con el Ministerio priorizar en la inscripción a dicho programa a vecinos de Vicente Casares, ex Combatientes de Malvinas, miembros del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, personal del Sistema Educativo (docentes y auxiliares), personal del Sistema de Salud (tanto profesionales como no profesionales), fuerzas de seguridad, personal Municipal, y vecinos en general con un mínimo de 8 años de residencia en el distrito.

La intendenta compartió el acto con el secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de desarrollo territorial y hábitat de la Nación, Luciano Scatolini; y el Administrador General de Vialidad Nacional Gustavo Arrieta.

También estuvieron presentes el Director nacional de Suelo, Juan Duarte, además de concejales, consejeros escolares, funcionarios y representantes de la comunidad e instituciones intermedias.

En su discurso, la intendenta agradeció al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “que fue quien comenzó con este maravilloso proyecto de Procrear que permite que nuestras familias, que nuestros jóvenes accedan a una vivienda a 30 años a tasa cero, generando además puestos de trabajo y dinero que queda acá en Cañuelas, en nuestros comercios”.

“Siempre soñamos con ver este Cañuelas; cuando veíamos un Cañuelas que no tenía escuelas secundarias en las localidades, que no tenía un hospital como el que generamos con el acompañamiento y el apoyo de nuestros concejales y soñando con oferta educativa para nuestros pibes. Que nuestros pibes puedan, como siempre lo decimos, estudiar, trabajar, enamorarse y vivir acá en Cañuelas, en nuestro lugar en el mundo. Y para eso necesitamos un gobierno nacional y provincial que acompañen los proyectos y las gestiones de quienes estamos en funciones”, dijo la intendenta.

En el mismo sentido, Marisa habló de la importancia de haber generado un Parque Industrial y universidades: “Cuando recorro las empresas veo que el 80 por ciento de los trabajadores son jóvenes, el 90 por ciento son de Cañuelas, y muchos de ellos me cuentan que están estudiando una carrera universitaria acá en Cañuelas”.

“Y en esto de conseguir sueños, el sueño más importante que nos faltaba, es el de la vivienda. Los sueños se cumplen cuando hay gestión, trabajo, acompañamiento y así se dieron estas 400 viviendas que van a estar instaladas en Vicente Casares”, agregó.

“La salud, la educación, la seguridad, la vivienda, son políticas de Estado que tenemos que abrazar, levantando las banderas cada uno de nosotros, estemos en el lugar político que estemos”, dijo también la intendenta. “No hay nada más importante que seguir generando políticas públicas que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, cerró.

Crecimiento equilibrado y preservación del espacio

A la hora de hacer uso de la palabra, Luciano Scatolini aseguró que “la inversión del estado va a superar los 2.500 millones de pesos que durante un año va a generar más de 1.500 puestos de trabajo”, al tiempo que destacó que “Marisa ha decidido priorizar el arraigo de los vecinos y vecinas que hace muchos años eligieron Cañuelas para vivir, y por eso van a tener prioridad”

“En Argentina hay mucha tierra, pero cuando la necesitamos para un fin social lamentablemente la tierra se convierte en un bien escaso; y esto queda solamente en manos del mercado inmobiliario hay muchos que quedan afuera. Nos hemos propuesto y tomamos decisiones para que esto no sea una traba, por eso la decisión es comprar tierras cuando es necesario para garantizar este derecho”, manifestó también el funcionario, al tiempo de presentar el predio adquirido por la Nación para el desarrollo urbanístico: “El lugar estaba desocupado desde hace mucho tiempo, y para nosotros tiene un gran potencial urbanistico”, manifestó.

Scatolini también aseguró que “el proyecto va a contar con todas las obras de infraestructura para que crezca de forma equilibrada” y agregó que “hemos tomado como propuesta de los vecinos de Vicente Casares la necesidad de preservar el espacio verde y la biodiversidad, vamos a hacer un parque público con acceso para todos los vecinos, protegiendo a las especies”.

Una decisión que beneficia a nuestros vecinos y vecinas

Por su parte, Gustavo Arrieta destacó que este proyecto urbanístico “es uno de los hitos del Bicentenario de Cañuelas”.

El funcionario comparó los créditos Procrear con los créditos UVA que “fueron solamente un negocio de los bancos y el sistema financiero, a pesar de lo cual muchos vecinos y vecinas terminaron formando parte por la necesidad de búsqueda de soluciones habitacionales”.

“Cuando perdemos muchos, siempre hay alguien que gana, y los créditos UVA fueron un gran negocio para el sistema financiero y muchas familias terminaron en un verdadero problema”.

Arrieta destacó la decisión de la intendenta de priorizar a los vecinos: “primero los casarenses, después los vecinos de Cañuelas, nuestros héroes y veteranos de Malvinas, nuestros bomberos, nuestro personal de Seguridad, nuestro personal de Salud, nuestros trabajadores municipales van a poder acceder por primera vez en más de tres décadas en un programa que va a poner el eje en la construcción de viviendas”, dijo. “Si no pudiéramos tomar decisiones que beneficien a nuestra comunidad, seríamos burócratas y no políticos”, agregó.