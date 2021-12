Se inauguró obra de asfalto en el barrio San Ignacio.

Compartir

La intendenta Marisa Fassi encabezó este viernes un acto frente a la Casa del Niño Laura Vicuña, en el marco del cual se inauguró la obra de asfalto llevada a cabo en el barrio San Ignacio, en las calles Santa Cruz y Estados Unidos.

Estuvieron presentes miembros de la comunidad educativa de la Casa del Niño, funcionarios municipales, concejales, la presidenta del Consejo Escolar Sandra Cardozo y consejeros escolares, y la diputada provincial Ayelén Rasquetti, además de vecinos, vecinas.

Durante el encuentro se inauguró el asfalto en 720 metros de la calle Estados Unidos y 810 metros en Santa Cruz, que consiste en dos capas de 6 y 5 centímetros apto para tránsito pesado, en un ancho promedio de 6,5 metros.

La jefa comunal además realizó durante el acto entrega de kits deportivos a la Escuelita de Fútbol del barrio San Ignacio, y presentes para los chicos y chicas de la Casa del Niño.

El gobierno que más obra pública realizó

En su discurso, Marisa Fassi le agradeció especialmente a Ramón Cerega, responsable del comedor “Federico y sus amigos”, por su dedicación y compromiso por los vecinos.

“La verdad es que este Cañuelas tan lindo se construye con cada uno de ustedes, y con el acompañamiento de cada uno de los vecinos y vecinas. Hace 30 días tuvimos elecciones, y los vecinos nos acompañaron, acompañaron a un Estado presente, que realiza obras, no solamente en el centro, si no en todos los barrios y localidades como debe ser. Un Estado presente que trabaja de forma mancomunada con el Gobierno Nacional y Provincial”, afirmó la intendenta.

“Ayer recordábamos al compañero Néstor Kirchner, cuando canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Esa decisión trascendental que nos permitió volver a ser artífices de nuestro futuro. Hay que repetir siempre esa frase de Néstor: la Argentina paga, la Argentina se libera y vuelve a construir su independencia. Y esos Gobiernos, nacionales, populares, que piensan en cada uno de ustedes como lo fueron los gobiernos de Néstor y Cristina”, destacó Marisa.

“Tenemos que tener la memoria de que durante los cuatro años de Macri nos endeudaron, cerraron Pymes, hubo tarifazos y beneficiaron a los grandes bancos, y la timba financiera. En nuestro Gobierno, nos tuvimos que hacer cargo de esos cuatro años y de una pandemia inesperada para Argentina y el mundo. Pero con un Estado presente, nacional, provincial y municipal logramos hacerlo, como es el caso de Cañuelas, que en tan sólo cuatro meses pudimos poner en total funcionamiento el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner”.

Por último, la intendenta hizo referencia a la importancia de las obras y destacó que “somos el Gobierno que más obra pública ha hecho en los 200 años de historia de Cañuelas, y no es fruto de la casualidad, sino de un Gobierno que trabaja”.

Inclusión para todos y todas

Por su parte, la presidenta del Consejo Escolar, Sandra Cardozo, destacó que “la Casa del Niño es importantísima para la comunidad educativa y las escuelas del distrito. Niñas y niños en situaciones muchas veces menos favorecidas que otros, necesitan tener un apoyo extra, y acá todo el equipo atiende a los chicos. Pero esto sucede, porque hay un Gobierno Municipal que apoya fuertemente a esta gestión de la Casa del Niño, venir y compartir con ellos es tener un día de fiesta”.

“Venir ahora y ver esto, es ver que hay un Gobierno Municipal presente. Con políticas públicas claras. No solamente para algunos, sino para todos los barrios. Entonces, ir a Los Pozos, ir al Barrio Libertad, y ver que hay oportunidades e inclusión para todos y todas”, dijo en referencia a la obra de asfalto.

Por último, la directora de la Casa del Niño, María Cristina “Marita” Gómez, aseguró que “esta obra fue muy soñada y solicitada, cuando vimos que comenzaron a trabajar, salimos a mirar porque era un sueño. Verla hoy es un progreso grandísimo para el barrio San Ignacio. Estamos muy agradecidos, por lo bonito que está el barrio.”