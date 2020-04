Se recomienda el uso de Tapabocas como elemento de prevención

Compartir

Como una de las políticas acordadas en el último encuentro del Comité de Evaluación, el Municipio recomienda el uso de “tapabocas” o barbijo casero como material de prevención ante la pandemia.

Deben usarlo quienes trabajen en atención al público o estén con personas en el lugar de trabajo y quienes concurran a lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento sean difíciles de mantener (supermercados, bancos, farmacias, transporte público, etc).

Se recomienda que el tapabocas sea casero y no quirúrgico o reglamentario, dando que la disponibilidad de estos últimos es limitada. Existen alternativas para generar herramientas de uso comunitario como cobertores de tela. Si bien los barbijos caseros no son equivalentes a los quirúrgicos, estos últimos son suministros críticos que deben continuar reservados para los trabajadores de la salud y todos los que se encuentren en la primera línea de atención a la población, que por el alto riesgo que enfrentan, son la prioridad.

Existen condiciones que hay que tener en cuenta para crear un tapabocas casero: que se ajusten bien pero cómodamente contra el puente nasal y el costado de la cara, que estén asegurados con lazos y elásticos para las orejas, que incluyan varias capas de telas (al menos 2), que permitan la respiración sin restricciones y se puedan lavar y secar al sol.

Pasos a seguir para crear un tapabocas casero:

1- Cortá dos rectángulos de tela de algodón de 26 x 16 cm. Usa tela de algodón con entramado compacto, apilá los dos rectángulos, colocale una servilleta de papel o filtro de café en medio de las dos capas de tela y luego cosé la mascara como si fuera una sola pieza, dejando un pedacito sin coser para que le coloques el filtro de papel cada vez que lo uses.

2- Doblá sobre los lados largos 1 cm y hace el dobladillo, luego doblá la doble capa de tela sobre 1.5 cm a lo largo de los lados cortos y cosé hacia abajo.

3- Pasá una longitud de 16 cm de elástico fino a través del dobladillo más ancho a cada lado de la máscara, estos elásticos serán los porta orejas, usá una aguja grande para pasarlo y atá bien los extremos, sino tenés elásticos podes usar cintas para el pelo o elásticas para la cabeza y si solo tenés una soga sola, hacelo más largo así lo podes sujetar la máscara por detrás de la cabeza.

4- Tirá suavemente el elástico para que los nudos estén dentro del dobladillo, juntá los lados de la máscara en el elástico y ajústalo a tu rostro, luego, cosé con seguridad el elástico en su lugar, para evitar que se deslice.