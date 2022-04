Sentido homenaje a los veteranos en el 40º Aniversario de la Gesta de Malvinas.

Compartir

Como cada año, la comunidad de Cañuelas conmemoró a los veteranos de Malvinas.

Las actividades comenzaron en las últimas horas del viernes, con una emocionante marcha de antorchas encabezada por los veteranos de Cañuelas, que unieron en una caminata la plaza San Martín y el monumento a los Veteranos y Caídos en Malvinas, en la plaza General Belgrano, acompañados de funcionarios, dirigentes y vecinos.

La emocionante marcha fue encabezada por la Banda Militar de Música “Jorge Newbery”, de la Fuerza Aérea Argentina, a cargo del Sargento Auxiliar Mauro Juan Martín.

En la plaza Belgrano, la vigilia continuó con un sentido acto, del que participaron la intendenta Marisa Fassi, el Administrador de Vialidad Nacional Gustavo Arrieta, la diputada provincial Ayelén Rasquetti, funcionarios, concejales, consejeros, además de representantes de instituciones, centros de jubilados, clubes y otros sectores de la comunidad.

Allí, la banda Jorge Newbery ejecutó el Himno Nacional y llevó a cabo un Toque de Silencio en homenaje a los 649 héroes caídos en Malvinas así como a los excombatientes que perdieron la vida con posterioridad, en el continente, afectados muchos por el silencio y la falta de contención.

Las autoridades colocaron una ofrenda floral y descubrieron una placa conmemorativa del 40º Aniversario de Malvinas, destacando la importancia de la fecha que recuerda el inicio del conflicto bélico.

Durante las glosas del acto, se destacó que “la causa Malvinas tiene que seguir estando presente en cada decisión de quienes tienen responsabilidad de gobierno todos los días”, y en ese sentido se anunció el compromiso del Gobierno Municipal por decisión de la intendenta Marisa Fassi de dar prioridad a los veteranos de Malvinas de Cañuelas en el ingreso a cualquier plan de viviendas tanto en existencia como en el futuro desarrollados por el Estado Nacional, Provincial o Municipal en nuestro Partido.

También se recordó en especial a Luis Mario, veterano que lamentablemente perdió la vida el año pasado a causa de la pandemia. Luis fue quien llevó en el 2017 a Malvinas la imagen de la Virgen del Carmen que hoy se encuentra emplazada junto al Monumento de Malvinas.

También se descubrió un letrero colocado por Vialidad Nacional en el marco de la “Agenda Malvinas – 40 años”, lanzada por el presidente Alberto Fernández a finales del año pasado, con el objetivo de elaborar acciones de reconocimiento y homenaje tanto a excombatientes como a caídos.

En esa línea, Vialidad Nacional tomó la decisión de colocar en diversos puntos del país, espacios públicos, accesos a aeropuertos y rutas nacionales, cartelería especialmente diseñada, con la icónica imagen de la silueta de las islas, y la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, marcando admás la distancia entre el letrero y Puerto Argentino. Nuestra plaza General Manuel Belgrano es uno de los alrededor de 200 puntos elegidos para ser destinatarios de esta acción. Además, se dio a concer que desde fines de este mes, los cascos de los trabajadores de Vialidad afectados al manteniminto de las rutas llevarán impreso también la silueta de las Islas y la leyenda “Las Malvinas son Argentinas”.

En el marco del descubrimiento del letrero, durante el acto se dio a conocer también la Resolución 430/2022 firmada este jueves 31 de marzo por el Administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, que establece que los veteranos de Malvinas estarán exentos del pago de peaje en todas las rutas de la Red Vial Nacional Concesionada, sean gestionadas tanto por la empresa estatal Corredores Viales S.A., como las concesinarias privadas. Se trata de una decisión del presidente Alberto Fernández destinada a reparar un derecho y escuchar un reclamo histórico de los veteranos de Malvinas.

“Los verdaderos héroes son los que quedaron en Malvinas”

A continuación, hizo uso de la palabra el veterano Horacio Acosta, quien recordó a “las personas que con honor lucharon y dieron su vida, movilizados por sus ideales y el amor a su País”.

“Hoy es un día muy difícil para todos los veteranos, venimos a rendir homenaje a los héroes de Malvinas. Los que quedaron en Malvinas son los verdaderos héroes, nosotros somos sus representantes; quienes tuvimos la suerte de regresar tenemos el compromiso de cada 2 de abril rendirles homenaje a ellos”, manifestó Acosta.

“A veces escuchamos a quienes dicen que éramos criaturas, que éramos chicos; pero no, éramos jóvenes que fuimos a defender nuestra Bandera, que hicimos un juramento y tratamos de cumplirlo. Nos duele, y les duele a las papás o mamás que perdieron un hijo, que digan que fue una guerra inútil, porque no es así, ellos fueron a defender su Patria”, dijo también, y pidió recordar también a los más de 500 excombatientes que se quitaron la vida tras volver de las Islas porque “no pudieron afrontar ni sobrellevar esa carga”.

También en representación de los veteranos habló Rubén Iglesias, compañero y “hermano de la vida” de Luis Alberto Mario, y padrino de su hija Malvina. “Fue una excelente persona, un veterano de guerra que la luchó hasta el final, hasta que Diosito quizo llevárselo el año pasado”.

“Hay que mantener viva la memoria”

También fue invitada a hacer uso de la palabra la diputada Ayelén Rasquetti, quien recordó cuando conoció a los veteranos en las charlas en las escuelas: “Éramos pequeñitos y no entendíamos lo grande que fue la lucha que ustedes realizaron, y lo que eso significaba para las generaciones futuras. Y hoy pienso que importante es que puedan seguir transmitiendo esa lucha, que nunca se detuvo. Ustedes están acá para contarnos la historia, y nosotros como gobierno tenemos que seguir acompañándolos con proyectos como los que hicieron Marisa, Gustavo, y también desde la salud y el apoyo a cada uno de ustedes. Estar acá y rendirles homenaje es para mí un gran honor”, cerró la diputada.



En tanto, el presidente del bloque de concejales de Juntos, Leonardo Iturmendi tambien dirigió sentidas palabras: “Héroes de Malvinas, el Pueblo les rinde homenaje y no olvida que por una decisión repentina y cruel se vieron en una situación límite y lucharon con honor y valentía por su Patria y su Bandera”.

“Sentimos una gran admiración hacia ustedes y hacia todos los que quedaron en las Islas. El ejercicio de mantener viva la memoria es fundamental para que la causa Malvinas no quede en el olvido. Las Malvinas son argentinas y debemos seguir reclamando por la vía diplómatica y sembrando memoria”, afirmó el concejal.

“La causa Malvinas es una causa nacional y una batalla cultural”

El último orador fue el Administrador de Vialidad Nacional Gustavo Arrieta, quien destacó que “año a año nos fuimos involucrando, reconociendo y fortaleciendo como comunidad de nuestros veteranos, vecinos de Cañuelas con muchos de los cuales hemos transitado y compartido desde chicos, y que en un momento determinado les tocó convertirse en soldados de la Patria”.



Arrieta aseguró que “Malvinas está fuera de discusión; todos tenemos el compromiso histórico de seguir instalando fuertemente el tema”. “Yo muchas veces preguntaba por qué el reclamo de los excombatientes de colocar estos carteles en las rutas argentinas, y me lo explicaron muy bien los veteranos de Río Negro, que me dijeron que es para que los vean nuestros hijos, nietos, y los hijos de nuestros nietos. Malvinas no es una causa sanjada, y muchas veces nos toca atravesar batallas históricas que son también culturales; la batalla cultural es muy importante, y es importante que un chico de 4 o 5 años cuando vea un cartel les pregunte a sus padres”, relató y destacó la voluntad de los excombatientes que desde siempre llevaron adelante este tipo de vigilias.



“En algún momento determinado se pudo separar el dilema de quiénes fueron los que tomaron la decisión de llevar adelante una causa nacional que tenemos desde el fondo de la historia; y eso no lo hizo la política, lo hicieron en primera instancia los veteranos que dieron testimonio de su historia y visibillizaron la causa Malvinas”.

“En estos 200 años de Cañuelas, uno de los hitos más importantes es esta marcha que se realiza desde hace 18 años; y que cada vez sumó más veteranos y más comunidad acompañando”, agregó Arrieta.

“Si podemos seguir discutiendo, dando testimonio, sembrando conciencia, más temprano que tarde, por convicción, por la fuerza de la Justicia, y por el deseo de Dios y nuestra Virgen del Carmen, las Malvinas verán flamear nuestra Bandera; y mientras tanto esa Bandera flamea todos los días en el corazón de la Patria y en el corazón de los veteranos”; cerró el Administrador de Vialidad.

La vigilia, ya comenzado el 2 de abril, finalizó con la Marcha de Malvinas, interpretada por la banda militar Jorge Newbery.

Las actividades por el 40º Aniversario de Malvinas continuarán este sábado con un acto en homenaje al veterano Luis Mario, fallecido en el año 2021; y finalmente el domingo desde las 17 se realizará en la plaza San Martín un acto de entrega de reconocimientos a los veteranos y la presentación del tenor y excombatiente de Malvinas, Darío Volonté.