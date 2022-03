Sufrió pero ganó

Cañuelas ganó de visitante y escala en la tabla

Son de esos triunfos que se festejan el doble. El Tambero aguantó y ganó en la siempre difícil barranca quilmeña. https://palpitandodeportes.com.ar/

De arranque se lo vio mejor a Cañuelas, que manejaba la pelota en la mitad de la cancha y presionaba a su rival. Pero esto también traía complicaciones debido a que no es una cancha grande, el local se replegó atrás y se hacía difícil inquietar al ex Cañuelas Fernando Vijande.

El primer aviso llegó a través de un cabezazo del “bicho” Maraschi, de siempre un desgaste admirable.

Pero apenas pasados los 15 minutos, la pelota parada fue clave. Tras un córner desde la derecha, Julián Cano remata cruzado y el “negro” Aguirre alcanza a desviarla para poner el 1 a 0. Merecido hasta ahí por lo hecho en esa primera mitad.

Argentino sacó del medio y casi logra el empate. Franco Sosa se mandó una “guapeada” y dejó en el camino a los defensores, remató al arco y Cacace la desvió para que la pelota se estrellará en el travesaño.

Lo que quedaba de esa primera mitad fue controlado por Cañuelas, que sin inquietar demasiado, controlaba con comodidad la pelota.

Pero para la segunda mitad todo cambio. El “Bufalo” Szeszurak metió mano en el equipo y adelanto todas sus líneas, haciendo que su equipo vuelva a ser el protagonista. Y ahí se intercambiaron los roles. Zermatten agrupó a Cañuelas bien atrás para replegarse y salir de contra.

A pesar del total domino del balón, Argentino prácticamente no generó peligro. Si tuvo una chance clara con un remate cruzado y Cacace se volvió a lucir para sacarla al córner. Por el lado de Cañuelas, no pudo aprovechar ninguna contra hasta los minutos finales, que otra vez el incansable Maraschi asistió a Fernando Ferré que no pudo ante Vijande.

Párrafo aparte para el ingreso de Franco “Krosty” Quinteros. El jugador salido de las inferiores de Cañuelas había regresado este año tras un breve paso por Laferrere y ayer pudo ingresar. De esta manera, se convirtió en el único jugador de Cañuelas que jugó en las tres categorías que el tambero participó.

Gran triunfo de Cañuelas que manejó el primer tiempo y tuvo que aguantar en el segundo. Con este triunfo se prende en los puestos de arriba. Ahora, por la próxima fecha recibirá el sábado desde las 15:30hs a JJ Urquiza.

FORMACIONES

Argentino (Q): Vijande; Nadalin, Silvani, Segalerba, Alfonzo; López, Sacino, Morro, Acosta; Calabria y Sosa.

Cañuelas: Cacace; Cano, Aguirre, Trombetta, Suarez Costa; López, Trejo, Guerrero; Maraschi, Kruger y Sosa.

Entraron: F. Quinteros, Lillo, Morales y Ferré.

Gol: Carlos Aguirre (CFC)

Arbitro: Felipe Viola