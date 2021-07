Un cañuelense puede quedar en la calle y busca donde vivir en La Plata.

Compartir

El ex vecino de Cañuelas, Walter Ramallo, es auxiliar titular de nivel primario en la ciudad de La Plata, no tiene familia en esa ciudad, donde reside hace ya muchos años y su situación es de suma gravedad debido a que puede quedar en la calle al no poder afrontar un alquiler con su sueldo en una escuela platense.

En ese sentido se comunicó con el medio platense «LAPLATA1.com» y brindó detalles de la difícil situación que le toca vivir: «Me encuentro en la ciudad de La Plata hace muchos años solo, no contando con familiares acá, de un tiempo a esta parte me encuentro tratando de sobrevivir, lo que se me dificulta muchísimo, no teniendo a veces un plato de comida por no llegar a fin de mes con mi sueldo, el cual prácticamente se encuentra afectado a abonar mi alquiler y remedios que me prescribe el médico cardiólogo, ya que fui intervenido quirúrgicamente dos veces del corazón donde se me aplicó un reemplazo valvular mecánico y dos stens , patología que no me permite dejar de estar medicado de por vida con remedios varios y muy caros que IOMA me cubre muy poco», inició.

«Me queda lo mínimo para alimentarme, situación que me llevo a no poder comer en varias oportunidades, por tal motivo, me encuentro con la necesidad de solicitar por intermedio de la presente nota si fuera posible me brinden un espacio prestado como casero en alguna escuela donde no tenga que pagar alquiler y así mejorar mi calidad de vida. He sabido que hay instituciones educativas en esta ciudad que cuentan con caseros, para mí sería una ayuda enorme que les agradecería de por vida!«, concluyó Walter.

Para finalizar, Walter extiende sus brazos a los platenses que puedan conseguirle el lugar y agradece a espera de una pronta respuesta. En ese marco, deja a disposición de su número de teléfono para contactarlo: 221 494-8441.