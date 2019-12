Un hombre con una enfermedad terminal se escapa del hospital y muere en una obra de construcción

Compartir

El mismo estaba siendo atendido en el nosocomio local, ya que llevaba una enfermedad terminal y recibía cuidados paliativos.

Fue derivado el pasado 20 de diciembre desde el Hospital Rossi de La Plata. El equipo interviniente solicitó una internación cercana a su domicilio con la finalidad de que el paciente pudiera alternar dicha internación con períodos de permanencia en su hogar.

El día 23 por la tarde, la enfermera a cargo no halló al paciente en su habitación, dando cuenta de la novedad al médico de guardia. Dada la modalidad de la internación antes descripta, en un principio este hecho no llamó la atención, aunque al no haber novedades, el día 24 se contactó a la familia para informarles de la situación. En el día de la fecha, familiares del paciente se presentaron en el Hospital informando que el mismo no se hallaba en su domicilio. El cuerpo fue encontrado por personal policial cuando intentaban alejar a unos individuos que querían entrar al edificio en construcción. En ese momento se lo encontró al vecino de Udaondo ya fallecido con poca ropa como salió del hospital. También trascendió que el hombre había intentado fugarse con anterioridad.