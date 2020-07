Un Peluquero anunció por facebook a sus clientes que se contagio de Covid 19.

Compartir

Un joven peluquero del barrio Los Aromos, dio positivo al COVID-19 y, al tratarse de un rubro de contacto estrecho, decidió comunicarlo por las redes sociales.

Se trata de la peluquería del barrio Los Aromos “Barrera”, cuyo dueño resultó positivo de Coronavirus y su mamá decidió comunicarlo en las redes para prevenir a los clientes que han sido atendidos en los últimos días.

El local se ubica en Paraguay al 200, su dueño asegura haber «respetado el protocolo de uso de guantes, tapa boca y solución sanitizante para higienizar las tijeras y maquinas», de todos modos alertó a los que concurrieron al salón para que estén expectantes a la aparición de un síntoma, para consultar de inmediato con las autoridades sanitarias.

Expresó en la red su contagio de la siguiente manera:

«Holaaa… gentes bueno ahora si se lo hago muy breve, estoy aislado de mi familia hace 4 días, el sábado por la mañana; empecé a sentir unos síntomas, empecé con un resfrío y terminé no sintiendo el sabor a las comidas, no sentir el olfato de las cosas, llamé al hospital me dijeron que vaya hacerme el hisopado, fui me lo hice y en 48 hs me llegaba. Bueno me llegó el resultado: soy POSITIVO DEL COVID 19, un re bajón para mí y mi familia… estoy aislado totalmente de mi familia, no me internaron en el hospital cuenca porque está repleto de gente con COVID-19 y más grave que yo. Hoy estoy en casa aislado de todo. Y bueno se los cuento por acá a todos para que después no anden escuchando tanta “boludeces” de la gentes… hoy la peluquería se encuentra cerrada hasta que me den el alta, y aquellas personas que tuvieron contacto conmigo vayan al hospital hacerse el hisopado… cuídense y no se dejen llevar por la pelotudeces que dicen la gente, muchas gracias a todos. No queda más que estar aislado y recuperarme pronto y volver a estar con mi familia.»