Compartir

EFIC y Mostrando Caminos no pudieron ganar.

Se jugó la primera fecha de la zona 2 de la liga lobense de fútbol y la segunda fecha de la zona 1. Uribe debutó con un triunfo y Mostrando Caminos sumó un punto. Por su parte, EFIC no disputó la fecha uno y cayó en su segundo encuentro.

Uribe fue el gran ganador de la jornada hablando de representantes locales. El “furgón” ganó en primera 1 a 0 con gol de Kevin Ghigliazza a Salgado. En reserva, también se lucieron y vencieron al mismo rival por 3 a 0 con goles de Sixto Gregori, Kevin Senas y Joaquín Ojeda. Por el lado de las derrotas, las sufrieron en segunda división donde cayeron por 2 a 0 y en el futbol femenino donde cayeron por 3 a 1.

Por la próxima fecha, recibirá a Las Heras.

Por el lado de Mostrando Caminos, que en su primera división es representado por el conjunto cañuelense de Rossonero, debutó con un empate ante EFIN. Fue 2 a 2 con goles de Tomas Suarez y Fernando Arrieta. En la próxima fecha, visitaran a Madreselva.

Por último, EFIC hizo su estreno en la segunda fecha, ya que en la primera por un incidente con el arbitro en segunda división, no se disputó el encuentro. Pero el debut tampoco fue auspicioso. Cayeron como visitante 2 a 0 ante San Miguel del Monte. En segunda división, con un equipo diezmado fue goleado por 8 a 0 y en reserva perdió 2 a 0. Por último, en el fútbol femenino, en la primera fecha no contó con rival y en su primera presentación cayó 2 a 0. Jornada complicada para la “Escuela”. En la próxima jornada, enfrentaran a la Unión Ferroviaria de Villars.

Otra complicación que presentan tanto EFIC como Mostrando Caminos ceden la localia por no poder contar con los recursos económicos como para jugar de local. Sin dudas, una gran complicación.