Vecino se siente excluido de la ciudad

Solicitada de Carlos vecino de San Esteban, cada vez que viene al centro del pueblo pasa por varios controles, y percibe a falta de contención para los que están mas alla de las principales calles del centro de la ciudad.

SOLICITADA: “Buenas tardes, Juan Pablo. “Hace varios días que tengo ganas de escribirte y no lo hago (a pesar de que tiempo es lo que me sobra) Ayer tuve que ir a la ciudad de Cañuelas por tramites y vi que prolijamente se dedicaron a amontonar tierra en todas las entradas y dejaron limpias dos o tres entradas y salidas para poder controlar (dicho sea de paso, no estaban controlando una mier..). Hace treinta años que vivo en Cañuelas y pareciera que a pesar de eso se esfuerzan en demostrarme que no soy NIC y que lo único que les interesa son las 50 manzanas debajo del ombligo. A mi humilde entender están haciendo las cosas mal. Cañuelas no se termina en el casco urbano. Se deberían esforzar para controlar las entradas y salidas del partido. No son tantas. Son los extremos de las rutas 3, 205 y 6 y el camino que va a Las Heras. Y de esa manera no convierten en un suplicio la entrada a la ciudad para aquellos que vivimos en el partido y también votamos. Y nos demuestran que somos de interés. Además, del mismo modo que nosotros necesitamos la ciudad, la ciudad también nos necesita. Es mucha la gente que compra ahí. De la forma en que se manejaron dejaron afuera hasta el barrio libertad…de locos. Si yo fuera de la oposición, ya sé por donde les estaría pegando. Un abrazo, Disculpas, que cuando se me cruza algo por la cabeza no puedo evitar vomitarlo…

Carlos vecino de San Esteban