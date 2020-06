Barrio Libertad: La parte que no se muestra.

Compartir

Usurpaciones de tierras, robos, delitos de todo tipo. Una realidad que no se muestra.

Los vecinos del barrio Libertad vienen denunciando casos de usurpación con tiroteos en las largas noches, por medio de las páginas web mediante mensajes intentan informar lo que las autoridades no han detectado aun. En las fotos de ilustración se muestra las calles rojas y Ascazubi en el fondo del barrio, donde los vecinos denuncian usurpación de tierra, robos, delitos de todo tipo. “es una realidad que no se muestra y la padecemos los vecinos que vivimos de nuestros trabajo y queremos vivir dignamente” afirman los vecinos que con miedo a represalias no quieren dar sus datos personales. Esperan mediante las denuncias mediáticas la policía intervenga de inmediato con el objeto de propagar la violencia con la que se esta conviviendo en esta parte de la ciudad.