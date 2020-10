Aclaración del Gobierno de Fassi sobre presunta instalación de una cárcel en Cañuelas.

Compartir

En las ultimas horas se solicito en el Honorable Concejo Deliberante información sobre la presunta posibilidad de la instalación de una cárcel en el distrito, de las varias que proyecta el Gobierno Nacional para los próximos años. Los Medios locales se hicieron eco y el municipio mediante una explicación determino lo siguiente.

Tema que dos meses atrás lo anunciara el presidente. Ante las consultas efectuadas por varios medios respecto de la opinión del Gobierno Municipal y de la intendenta Marisa Fassi en particular sobre una presunta intención del gobierno de la Provincia de construir una cárcel en el partido de Cañuelas, tema instalado también a partir de una publicación efectuada por concejales de la oposición titulada “Cuestionamos la decisión de instalar cárceles en Cañuelas”, nos vemos obligados a realizar las siguientes aclaraciones:

-La consulta en sí misma es improcedente, toda vez que el propio Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ya ha desmentido de forma tajante que el partido de Cañuelas forme parte de un proyecto de localización de unidades carcelarias; y que no existe ninguna conversación abierta sobre el tema con las autoridades locales.

-Instalar una discusión sobre supuestos y temas que carecen de cualquier tipo de base cierta implica desviar la atención de los temas verdaderamente importantes, como el manejo de la pandemia tanto desde el punto de vista sanitario como económico, y el esfuerzo por planificar una post pandemia basada en el desarrollo de un proyecto productivo que genere trabajo y oportunidades para los y las cañuelenses.

-Es fácil suponer los motivos que llevan a algunos sectores de la oposición a intentar instalar este tipo de debates, pero sería irresponsable dar lugar a ese tipo de polémicas en un momento en que todo el esfuerzo debe estar orientado en gestionar de la mejor manera posible, en medio de uno de los momentos más difíciles de la historia mundial de los últimos 100 años.

-El proyecto político que conduce los destinos del Municipio desde hace 13 años está muy alejado de lo que se intenta instalar a través de este tema, y está más que acreditado hacia dónde se ha apuntado el desarrollo del distrito: universidades, parques industriales, mercado agroganadero, hospitales. Esas son las obras que han permitido que Cañuelas hoy sea cabecera en la región, y no la construcción de cárceles, algo que no forma parte de ningún proyecto avalado por esta gestión.

-Estas especulaciones sobre hechos que no están ni acreditados ni consolidados y ya han sido aclarados, no pueden tener otro fin que no sea el de evitar poner en discusión lo relevante. Por este motivo consideramos que carece de sentido darles mayor trascendencia.