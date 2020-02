Asumió el nuevo Consejo de Administración del Hospital Regional Néstor Kirchner

Compartir

En la mañana de este lunes, se realizó en el Hospital Regional de la Cuenca Alta “Néstor Kirchner” la presentación del nuevo Consejo de Administración, que desde hoy será presidido por el Dr. Sergio Alejandre.

La intendenta Marisa Fassi, participó de la puesta en funciones de los nuevos consejeros, acompañada del exintendente y actual administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta. La presentación fue realizada por el viceministro de Salud de la Nación, Dr. Arnaldo Medina, quien ante el resto de las autoridades y personal del Hospital expresó el saludo del Ministro Ginés González García.

También estuvieron presentes el viceministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, el subsecretario nacional de Gestión de Servicios e Institutos, Alejandro Collia, y el director de Políticas Sociales de ACUMAR, Antonio Magallanes.

Según se dio a conocer, el Consejo Directivo estará integrado por el Dr. Alejandre y Dr. Luis Crovetto (en representación de la Nación); la Dra. Alexia Navarro y el Dr. José Luis Ingol (por la Provincia); y el Dr. Roberto Fernández Meire en representación del Municipio de Cañuelas.

Todas las autoridades presentes hicieron especial hincapié en la necesidad de poner en funcionamiento pleno el Hospital Néstor Kirchner, a pesar de la situación de crisis económica, siguiendo las directivas del presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicilloff.

Fassi: “Para nosotros, la Salud es una cuestión de estado”

“Para nosotros este hospital es un orgullo, quienes vivimos acá jamás nos hubiésemos imaginado contar con un hospital como éste. Sabemos que estamos en un contexto muy difícil, y por eso hay que agradecer el compromiso de la Nación y la Provincia para con la Salud”, aseguró la intendenta Marisa Fassi durante la presentación.

“Hemos pasado cuatro años con un gobierno que no ha valorado la salud pública; y me ha tocado ver el compromiso de los profesionales, médicos, enfermeras y el personal administrativo de este hospital; ellos son los que han hecho posible que no esté cerrado”, agregó la mandataria comunal.

Fassi recordó al expresidente Néstor Kirchner como “el verdadero ideólogo de que Cañuelas tenga un hospital de estas características”, y manifestó todo el apoyo al nuevo Consejo, “para nosotros la salud es una cuestión de estado y vamos a estar siempre acompañándolos”, aseguró.

Medina: “El hospital debe ponerse en marcha plenamente”

El viceministro de Salud de Nación, Arnaldo Medina manifestó que el nuevo Consejo “es un lujo, con personas que tienen experiencia en distintos ámbitos, que han ocupado lugares de importancia y van a aportar su experiencia”.

“Desde el Ministerio de Salud conocemos las dificultades de este hospital, que no se ha puesto en marcha plenamente, que está funcionando en una capacidad limitada de sus posibilidades, y aún no tiene definido su perfil y el rol que va a ocupar en el sistema sanitario; esta va a ser una de las primeras tareas que tendrá por delante el Consejo”, agregó el funcionario.

“El hospital debe ponerse en marcha plenamente, sabemos que la situación económica no es fácil, pero se van a tomar todas las medidas para que en el menor tiempo posible pueda alcanzar su máximo de potencialidad”, dijo también.

Kreplak: “La prioridad es este Hospital”

Por su parte, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, consideró que “es muy emocionante estar acá, para quienes acompañamos la obra y la puesta en marcha de este hospital, ha sido frustrante que pasaran los años sabiendo las necesidades sanitarias de nuestro pueblo y que hospitales con tecnología y ediliciamente preparados para atender esas necesidades hayan sido postergados”.

“La prioridad política de Alberto, Cristina, Kicillof y Magario fue poner en marcha en principio este hospital y luego el resto de los hospitales que están listos y que tendrán un rol esencial en el modelo sanitario”, agregó.

“Es un desafío enorme animarse a esto en un contexto de crisis, pero el pueblo no tiene tiempo de esperar que se resuelvan esos problemas”, cerró el funcionario.