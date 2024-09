79 cañuelenses participarán de la etapa final de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata.

Compartir

Durante el último mes se definieron los representantes de Cañuelas que competirán en la instancia final de los Juegos Bonaerenses 2024, que se llevarán adelante en Mar del Plata entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre. Esta competencia, una de las citas deportivas más tradicionales de la provincia de Buenos Aires, reúne a los mejores deportistas en las etapas local, regional e interregional.

En la categoría de Deporte Juvenil, en básquet 5×5 Sub 15 representará al Colegio Santa María el equipo compuesto por Alma Azurmendi, Clara Madies, Morena Maydup, Anna Gorostidi, Justina Gómez, Isabella Follini, Valentina Mia Coccaro Endara, Mora Coronel, Martina Bellagamba y Renata Guillermo. En vóley Sub 18 masculino, los representantes de la Escuela Media Nº 1 de Máximo Paz serán Ezequiel Orlando Ojeda, Lautaro Martín Villarreal Ojeda, Adrián Denis Cabaña, Miguel Del Valle, Eric Nehuen Olivera, Rodrigo Maximiliano Mereles Agüero, Faby Maximiliano Mereles Agüero, Santiago Alderete, Lautaro López y Alan Alejo Castillo.

En cestobol Sub 18, el Colegio IMEI estará representado por Victoria Trigo, Julieta Trigo, Josefina Rebasa y Paz Rivarola, mientras que en la categoría Sub 15, las jugadoras serán Olivia Dragui, Catalina Garzón, Camila Paz Ruffo y Josefina Garzón. Además, Gabriel Lizarraga competirá en tenis Sub 18, Lorenzo Sigler en natación Sub 18, y Romina Rengifo Villca en ajedrez Sub 16.

Los competidores de la prueba atlética en Carrera Sub 18 del Colegio Silos son Victoria Abril Andersen y Facundo Barzezevski, mientras que Jazmín Delfina González participará en los 1200 metros Sub 14 Libre, y Emilia Bordon representará a la ciudad en el lanzamiento de jabalina Sub 18. Lorenzo Abdo Brown competirá en salto en largo Sub 16, y Alma Lucía Labari en los 80 metros Sub 14 NF. La posta mixta Sub 14 del Colegio Silos estará formada por Fausto Gómez Barragán, Ramiro Ottone, Maite Cenas, Catalina Varela y Tomás Iribarren Echegaray.

En beach vóley Sub 14 femenino, el Cañuelas Fútbol Club estará representado por Martina Díaz y Paloma Ciavatti, mientras que en la categoría masculina, los competidores serán Máximo Esposito y Lorenzo Iván Catalano Martínez. Franco Camileti y Lautaro Dos Santos Fonseca representarán al club en beach vóley Sub 16. En fútbol tenis Sub 18 femenino, Daiana Delgado y Agustina Coronel de la Escuela ES Nº 5 serán las competidoras, y en pádel Sub 18 masculino, Baltazar Sánchez y Franco Negro llevarán la bandera de Cañuelas.

Otras disciplinas juveniles destacadas incluyen a Sofía Victoria Torres y Mora Sánchez en pádel Sub 14 femenino, Nahuel Enas y Agustín Correia Da Silva en pádel Sub 16 masculino, Morena Silva en tenis de mesa Sub 18 femenino, Morena Ailén Vestillero en tenis de mesa Sub 14 femenino, Emiliano Huela en tenis de mesa Sub 14 masculino, y Marianela Naomi Higa en tenis de mesa Sub 16 femenino.

En cuanto a los deportes PCD, Stefania Mori Duarte de la Escuela Especial 502 de Máximo Paz participará en los 100 metros Sub 15, al igual que Simón Barbieri, y Franco González Cabrera competirá en el lanzamiento de pelota 12+.

Para los deportes de Adultos Mayores, Pedro Ferreryra y Darío Vilchez Santos representarán a Cañuelas en bochas, mientras que Héctor Arzuaga y Elsa Salcedo competirán en la categoría bonaerenses en carrera. Santino Antonio y Noemí Torres participarán en truco intergeneracional, Gustavo Domínguez en natación, Hugo Lizaso y Humberto Toloza en pádel, Gustavo Troiano en tenis de mesa, y Luis Loza junto con Antonio Viale en orientación.

Finalmente, en las disciplinas de cultura juvenil y PCD, Roque Ochi del Hospital Dardo Rocha de Uribelarrea representará a la ciudad en malambo PCD, mientras que Lautaro Sosa de la Institución Nuestra Señora de Luján de Máximo Paz lo hará en video minuto. También participarán M. Candela Derjachadurain en poesía Sub 15, y Maggie Botindari del Colegio IMEI en cocineros bonaerenses Sub 15.

La delegación que representará a Cañuelas estará integrada por 150 personas, incluyendo profesores, coordinadores y delegados de los equipos y competidores.

Felicitamos a todos los finalistas y les deseamos mucho éxito en esta etapa final que, sin dudas, será una gran oportunidad para seguir destacando a nuestra comunidad en los Juegos Bonaerenses 2024.