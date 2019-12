«Chicho» deja el Tambero y se incorpora en River de Paraguay

Baja importante: Matías Maidana dejará el «Tambero». «Chicho» se incorporará a River de Paraguay, equipo que jugará la Copa Sudamericana.

En declaraciones exclusivas a «Sueños de Primera y algo más» (AM 670), el defensor expresó: «Estuve tres años y medio en el club, la verdad que me costó decidirme pero me voy campeón y con el mejor recuerdo y cariño para el club y toda su gente».

«Contento por este nuevo paso a River de Paraguay y a mi edad de 32 años es un sueño poder jugar Primera División y Copa Sudamerica. Marcelo Pillihpp me conoce y me llamó» agregó el defensor.