Cintia Alio se consagro con el Tercer puesto en “Uniendo Pueblos”.

30 kilómetros fue el desafío de “Uniendo Pueblos” Empalme, Lobos, Zapiola.

Se corrió La edición 28 Del desafío Uniendo Pueblos. La prueba pedestre de 30k caminos rurales uniendo Empalme Lobos con Zapiola. Organizada por el Club Rivadavia y fiscalizada por Adal. También hubo postas de 2 x 15k y una de 10k.

Cintia participo en 30 kilómetros logrando el 3er lugar de la categoría.

“Hermoso y duro desafío valió la pena tanto entrenamientos y madrugadas” “Que lindo volver a encontrarse con amigos, sentir esa adrenalina.

«Con gran nivel de atletas hoy se disfruto. Después de lesiones, caída de bici sumado pandemia, mas de 1 año parada con miedos, kilos de mas, etc. Me propuse este gran desafío. Agradezco infinitamente a ella Liliana Cordero”

“Quien me motivo, me acompaño en los fondos, alentándome para que no desista, sin ella no lo hubiera logrado. Por eso hoy amiga te dedico este podio 3ra en la categoría Gracias Lili!!!”. Sentenció Cinta feliz de su reencuentro con el Atletismo en las redes.