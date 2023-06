El Hospital de la Cuenca Alta Néstor Kirchner recuperó el angiógrafo.

Compartir

La intendenta municipal Marisa Fassi encabezó este viernes un acto en el Hospital de la Cuenca Alta Néstor Kirchner en el momento en que llegó al Centro de Salud el nuevo angiógrafo adquirido por el Gobierno Nacional y destinado por la Provincia a restituir el que fuera retirado durante la anterior gestión de Cambiemos.

En el playón de estacionamiento, y mientras era descargada la nueva aparatología, representantes de la comunidad recibieron el nuevo angiógrafo. La jefa comunal estuvo acompañada por el administrador general de Vialidad Nacional Gustavo Arrieta, el presidente del Consejo Administrativo del HCANK Sergio Alejandre, el director ejecutivo Diego Cerrudo, y los miembros del Consejo de Administración, además de concejales, funcionarios municipales y representantes de diversas instituciones intermedias.

El equipo de angiografía que poseía el Hospital había sido retirado el 27 de diciembre del 2017, por decisión del gobierno Provincial y Nacional, quienes lo reubicaron de manera inconsulta en el hospital San Juan de Dios, en la ciudad de La Plata.

Seis años después, el angiógrafo es restituido y permitirá realizar exámenes de diagnóstico por imagen para estudiar los vasos sanguíneos que no son visibles mediante la radiología convencional, y detectar e identificar posibles aneurismas, de forma pública y gratuita para toda la comunidad.

Al momento de tomar la palabra, la intendenta municipal Marisa Fassi celebró el histórico hecho y expresó que “hoy estamos acá recibiendo a un angiógrafo nuevo para nuestro hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, y esto es resultado del trabajo que venimos haciendo con el gobierno nacional, provincial, municipal, pero por sobre todas las cosas, el trabajo que hacen a diario los profesionales y no profesionales del Hospital”.

“Desde mi lugar, y como militante, es un orgullo ser parte de este Gobierno, de este equipo de trabajo, de esta comunidad; quiero agradecer a los vecinos que dieron ese abrazo simbólico en el momento en que empezaron a intentar vaciar el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner. Fue la comunidad que levantó la firma y que abrazó nuestro hospital. Así que también son parte de este resultado”; agregó Marisa.

Al concluir, la jefa comunal aseguró que seguirá trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, y fue categórica al expresar que “nos quisieron hacer creer que no era necesario abrir hospitales, y nuestro Gobierno fue el gobierno que nos permitió en cuatro meses poner en funcionamiento este hospital, y afrontar la pandemia”.

En ese sentido, el presidente del Consejo Administrativo Sergio Alejandre también tomó la palabra y se refirió a la reincorporación del angiógrafo al Hospital y a la decisión política que permitió mejorar la atención sanitaria de toda la región.

“Es un día particularmente emocionante para toda la historia del Hospital. Y es un día para reivindicar a todos los que han luchado, cada uno desde sus lugares, por llegar a esta instancia. Esta instancia no comienza con el Cuenca sino que comienza mucho antes, cuando un Presidente (Néstor Kirchner) y un intendente (Gustavo Arrieta) hicieron todos los ajustes necesarios para que acá se pueda proyectar un hospital de alta complejidad para toda la población de la Cuenca Alta”, explicó Alejandre.

Y agregó que, “una Presidenta -refiriéndose a Cristina Kirchner- en aquel momento, cuando terminó su mandato, dejó un hospital terminado, pintado, limpio, arreglado, completo, que lo único que faltaba era ponerlo en funcionamiento, pero que por razones políticas justamente en ese momento las autoridades de esta Provincia, y específicamente de la Gobernadora, dijo públicamente que no iba a engañar al pueblo y que no iba a abrir más hospitales porque no eran necesarios”.

Al concluir, el presidente del Consejo Administrativo agradeció a las actuales autoridades de la Nación y de la Provincia por su colaboración, y manifestó la importancia de tomar decisiones políticas que prioricen la salud de la población. “Es importante que todos nosotros veamos la trayectoria y lo que significa esta entrada de equipamiento, este angiógrafo, el significado que tiene para cada uno de los habitantes de la cuenca y veamos en un futuro qué decisión deberemos cumplir”, concluyó.

Esta gestión convirtió al hospital en uno de los mejores de la Provincia

Por su parte, el administrador general de Vialidad Nacional Gustavo Arrieta celebró la recuperación del equipamiento para el Hospital Néstor Kirchner de Cañuelas y afirmó que “recuerdo que hicimos la inauguración por teleconferencia, y después llegaron las elecciones, y nosotros en ese año 2015 teníamos un local sobre la calle Libertad y ese día, a pesar de que habíamos ganado a nivel local, no teníamos buena cara, habíamos perdido a nivel nacional y cuando nos tocó hablar, personalmente dije que no imaginaba al gobierno de Mauricio Macri abriendo este hospital”, y añadió que “me trataron de bruto, de mentiroso, de chicanero, de que le metía miedo a la comunidad y que en realidad aprovechaba una coyuntura política para sembrar dudas sobre el hospital que ellos iban a abrir e iban a tener la oportunidad de administrar”.

“Durante esos cuatro años, durante esos cuatro años, el hospital Cuenca Alta, lo único que hicieron rápido fue sacarle el nombre de Néstor Kirchner. Y después, por supuesto, mutilar el presupuesto: este hospital tuvo menos presupuesto que lo que tenía el sistema de salud local”, sentenció Arrieta.

Asimismo, agregó que “este equipo médico, este equipo de conducción, este Consejo de Administración, este gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Marisa Fassi, convirtieron a este Hospital en uno de los mejores de la provincia de Buenos Aires”.

Por último, el funcionario cañuelense advirtió sobre que con un proyecto político diferente, el hospital podría ser arancelado y perder servicios e hizo un llamado a la oposición para garantizar que las políticas sanitarias sean una cuestión de Estado.

“Este es un día de fiesta para todos nosotros, pero también para interpelar a la oposición y que nos garantice que este hospital nunca más se va a cerrar y que nos garantice absolutamente que las políticas sanitarias son una cuestión de Estado”, cerró Arrieta.