Circulación y uso de Transporte Público en “viajes esenciales”.

Compartir

En función de las nuevas determinaciones emanadas del Gobierno Nacional relacionadas con el uso del transporte público de forma exclusiva para trabajadores de servicios esenciales, el Gobierno Municipal dispuso medidas de excepción para determinados casos.

Esta determinación se fundamenta en las características propias del partido, que cuenta con localidades ubicadas a una distancia de la zona céntrica comercial y administrativa que impide la circulación a aquellos vecinos que no poseen medios propios, que no cuentan en algunos casos con servicios bancarios, dependencias públicas, consultorios médicos, etc.

Por este motivo, a nivel local y de manera única y exclusiva para vecinos del partido de Cañuelas, se autoriza la circulación y el uso de transporte público en los casos de viajes esenciales, a saber:

-Visitas médicas, urgencias, programadas con turnos, análisis clínicos, estudios de todo tipo, etc.

-Trámites bancarios o uso de cajeros automáticos.

-Compras en farmacias.

-Trámites en oficinas de dependencias públicas.

-Consultas con profesionales no médicos.

-Compras en comercios específicos que no pueden realizarse en la localidad.

En todos los casos, la circulación y el uso del transporte público solamente estará permitida en los horarios permitidos para las actividades cuyas excepciones se autorizan, y únicamente para vecinos con domicilio dentro del partido de Cañuelas. No se permite la circulación ni el uso de transporte público interjurisdiccional, salvo para trabajadores de actividades esenciales.

Quienes utilicen el transporte público para viajes esenciales deberán portar siempre el Documento Nacional de Identidad que certifique domicilio en el distrito.