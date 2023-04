Segundo fin de semana de las Olimpiadas de la Cuenca del Salado.

Compartir

Las Olimpiadas de la Cuenca del Salado en la ciudad de Lobos, evento deportivo anual que reúne a 5000 deportistas de 18 municipios de la Provincia de Buenos Aires, en donde se compite y se completan las 60 disciplinas y se llevan a cabo actividades culturales, artísticas y musicales, se disputarán este fin de semana.

La delegación cañuelense tuvo una buena actuación durante los dos primeros días de la competición, ganando medallas de oro en beach vóley femenino y rural bike, así como una medalla de plata en rugby. También compitieron en golf, bochas, tejo, fútbol y tenis de mesa, entre otras disciplinas.

Cabe destacar la destacada actuación de los representantes de Cañuelas y su compromiso con el deporte.

Los equipos y deportistas que avanzan a instancias finales continuarán su recorrido participativo este próximo sábado 22 y domingo 23, con la siguiente grilla:

Sábado 22

TAEKWONDO

En Madreselva 9 hs Acreditación

Susana Cattaneo

Básquet Masculino

Semifinales

En Athletic

Cañuelas vs Mercedes 10 hs

Final, ese mismo día por la tarde

Ciclismo

Parque Larga 11 hs

Pádel Masculino

En Sede Pádel UP

Cañuelas vs Lobos 11 hs

Finales Domingo 23

Pádel Femenino

En Sede Pádel UP

Cañuelas vs ganador de Chivilcoy vs Las Flores 14 hs

Finales Domingo 23

Vóley Femenino

CEF 105

Cañuelas vs Brandsen (La jornada comienza a las 9 hs, Cañuelas juega en segundo turno)

Finales Domingo 23

Tenis

En el Club Fitti Ferro

Semifinales

12 :00 hs San Vicente VS Roque Pérez

14: 00 hs Cañuelas vs Chivilcoy.

Domingo 23

10K

Plaza 1810

Acreditación 14 hs

Largada 17 hs