“DJ embole” un éxito que nos tiene bailando a todos.

Nace una idea para entretenerse en cuarentena, termina siendo acompañada por muchos vecinos de distintas ciudades, Charly Carricaburo es Locutor Nacional, también DJ y animador y Conductor de Eventos. Vive en Bs As pero tiene su familia y amigos en SM del Monte y Cañuelas. De miércoles a domingos podes verlo y escuchar música para divertirte y pasar un buen momento. Entrevistamos al diseñador de una nueva forma de compartir por facebook.

Carlos Carricaburo: “Sábado 21 de marzo, Almagro BsAs….principio de Cuarentena.

«Sentado en el sillón, aburrido muy aburridoooo… miro una de mis paredes que están llenas Cds Y me pregunto qué puedo hacer con ellos? que puedo generar con la música? Se me viene una vaga idea de pasar música y animar para aquellos que estén solos como yo”.

“Como conectamos? pensé….El medio de conexión, sería hacer un VIVO a través de Facebook (que hasta el día de hoy nunca lo había experimentado»…).

«Pensé como le doy forma, tengo que inventar un personaje…y pensando en mi aburrimiento, se me ocurrió bautizarme como “ DJ embole “, Y como eslogan surgió el “ hacemos lo que podemos “. Porque es así, haría lo que podría con los medios que tenía a mano…”

“El objetivo sería “ACOMPAÑARNOS entre todos”.

“Enseguida llame a un par de amigos técnicos, Nacho Gherardi, Damian Bitrán, Daniel Castronuovo para que me dieran una mano de cómo hacerlo y enseguida se sumaron a la propuesta y con la mejor de las ondas y voluntad, empezaron a conectarse con mi compu vía remoto, me bajaron un programita para pasar música y me ayudaron a regular el micrófono y otras partes técnicas».

«Mi cuñado Tito Carretero se enganchó y se empezó a ocupar de la coordinación y manejo del aire y promoción en las redes sociales, Fernanda y la flia que siempre acompañan mis locuras. (Feliz)

“A la hora 18 del sábado 21 de marzo enciendo la compu y empiezo a darle forma a “DJ embole”…. Fue una gran experiencia gente que de apoco se empezaba conectar y sumar….agradecía por el gran gesto de poner música y “acompañarnos entre todos”.

«Los días fueron pasando y de apoco fui perfeccionando mi escenografía, con luces de colores, carteles, sume algunas mascotas que tengo aquí en mi casa como un búho que se llama “Toto, está el “coyote”, También participa ”Matildo” que es un buda buena onda y ahora a lo último apareció “Embolito” Que es un duende que le gusta mucho los chicos…”

“Pasaron las primeras ediciones y de apoco se fueron sumando oyentes y la producción se fue afinando, lo que más piden y pega son los 80 y 90 también empecé a armar bloques de música : disco, salsa, brasilera , gauchesco y arme un bloque “bizarro” que pongo esos temas pedorros que alguna vez bailamos y cantamos y que hoy los escuchamos y no lo podemos creer (es uno de los que más se copan)….. y hasta un sábado, después de las 21 me quedé pasando tres horas de Lentos! ( momento romantikit)

La gente comparte y Participa

“Empezaron a caer mensajes por privado y también participan en el muro del Facebook de “Diyei Embole” Con testimonios muy emocionantes, por ejemplo una mamá nos envía el vídeo de su niño bañándose y coreando un tema de los Beatles, el detalle era que el niño tenía problemas de audición y de repente a través de la música Conectó!…eso fue muy emocionante para nosotros y ahí caímos en lo que estabas produciendo y dijimos uauuuu la Magia está funcionando!

– Y tenemos tantos comentarios y especiales a la vez, como el de una familia que su hijo nos manda fotos pegando los cuadraditos de los espejitos, saben que está haciendo? La gran ”BOLA ESPEJADA” para que gire y la usemos en la gran fiesta que tenemos pensado hacer cuando todo esto pase… Estas pequeñas grandes cosas, son las que me hacen encender la compu cada día para encontrarme y acompañarnos entre todos un rato a través de la música y buena onda, así poder despejar la cabeza, relajar, salir del tema central que nos toca vivir y pasar la MUY BIEN!»

«A veces como todos no tengo buenos días, y trato de ponerle la mejor energía y encender la compu una vez más y así sentirme acompañado como cada uno de aquellos que lo hace desde su casa, es una sensación rara pero muy linda a la vez es una energía y una vibración que compartimos a través de la música…

«Se generó algo más que especial entre todos y está buenísimo todoooooo….Le pongo mucha onda con la animación, sumando mucho cotillón, algunas Cornetas que me alcanzan los vecinos del edificio, una señora me regaló unas gafas locas y así cada uno se fue sumando a Esta Gran “magia” que generamos entre todos»….

«Y como digo siempre al final de cada transmisión quedo agotado, pero feliz, siento que llega esa buena onda de todos y eso es lo que más suma y me obliga (en el buen sentido de la palabra) a seguir haciéndolo»…

«Hay muchas personas que están solas en sus casas y hay otras que están con la familia compartiendo con sus hijos, le ponen la mejor onda para bailar, cantar disfrazarse, sacarse fotos y vídeos y compartirlos en nuestro muro, nos encanta verlos después como disfrutan de ese gran momento a través de la música y de algunas locuras que hago en la cámara a través de la animación, disfrazándome o tocando alguna corneta o silvato!»

«Todo esto comenzó como una linda locura y sin saber hasta cuando se daría….hoy “DJ EMBOLE” lleva 36 ediciones y noches compartidas Juntos….Con familiares, amigos, con amigos de amigos y que antes eran desconocidos, hoy ya nos conocemos y se generó un grupo muy lindo… Tengo en mi pista gente de Monte, Cañuelas, Las Heras, lobos, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, la plata, Ezeiza, Mar del Plata, Villa Urquiza, Tandil, Pergamino y muchos massss, ah, tengo a uno de New York!

DJ Embole los invita a sumarse a esta hermosa aventura y pista, con variada músicaluxación y muchaaaaa ONDA!

a través del Facebook nos encuentran como (DIYEI EMBOLE)

«Abrimos la pista de 19:00 a 21:00 horas y Los sábados también nos estiramos pasando algunos LENTOS!

Gracias gracias gracias y más gracias a todos los que se copan y comparten la hermosa locura de DJ EMBOLE!!!

Espero verlos en la pista a los de siempre y a los que se quieran y animen a sumar jejejeje serán bienvenidos… Amigos la música acompaña, entretiene y Sana»!

Nos vemos en la próxima edición y a cuidarse, los quiero mucho y nos vemos en la pista de “DJ embole” hacemos lo que podemos!!!