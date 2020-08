El Hospital Regional sumó 15 nuevos respiradores.

Compartir

La secretaria de Salud, María Delia Pené recibió este martes en representación de la intendenta Marisa Fassi, una donación efectuada por la Fundación Pampa (de la compañía Pampa Energía) que consiste en 15 equipos de respiración asistida que serán destinados al Hospital Regional Cuenca Alta Néstor Kirchner.

Los mismos fueron donados en el marco de la campaña “Argentina nos necesita” articulada por la Cruz Roja con empresas con el objetivo de colaborar con el sistema de salud, en el contexto de emergencia por la pandemia de COVID19, y están valuados en u$s 300.000.

La Fundación Pampa ya ha realizado otros aportes comprometidos en el marco de la pandemia, como la donación de insumos a la Escuela Técnica Nº 1 para la confección de máscaras en impresión láser, donadas al sistema de salud local.

El encuentro se llevó a cabo en el Hospital, con la presencia del presidente de la Cruz Roja Argentina, Diego Tipping y el subsecretario de Emergencias de la CR, Cristian Bolado. Por parte de la empresa estuvieron Héctor Frare, Gerente de la Central Termoeléctrica Genelba, Mariana Corti, Gerenta de RSE Fundación Pampa, y Juan Micozzi, responsable de Relaciones Institucionales.

En tanto, por el Hospital estuvieron el presidente del Consejo de Administración, Sergio Alejandre, los consejeros Luis Crovetto, Alexia Navarro, José Ingold, y Roberto Fernández Meire. También el Director Ejecutivo Diego Cerrudo, el Director Médico Federico Grau, y el Director de Infraestructura, Ing. Eduardo Salinas.

Este tipo de respiradores permiten adicionar en forma inmediata camas de terapia intensiva, ya que se trata de equipos que cuentan con una turbina propia, por lo que no requieren del anexo de aire comprimido. Debido a que la totalidad de las camas del Hospital están conectadas a un sistema de oxígeno central, la adición de estos equipos de respiración permite equiparlas a una cama de terapia.

La Lic. Pené agradeció en nombre del Municipio el apoyo, y recordó que “en el distrito no hay prestadores privados, el sistema de Salud se apoya en el funcionamiento del Hospital Marzetti y el Hospital Regional en materia de atención de alta complejidad”.

“Que este hospital funcione como lo está haciendo hoy en día, es fundamental para todos los cañuelenses”, aseguró la funcionaria.

“En el caso de que la pandemia hiciera que se sobrepase la capacidad de nuestras camas críticas, esto permitiría en cuestión de minutos poder ampliar esa capacidad”, manifestó a su vez el Dr. Alejandre durante la presentación.

“A consecuencia de esta pandemia, este hospital tuvo un despegue récord, y pasó de 30 camas de internación, a tener 175 camas habilitadas, triplicando la capacidad de camas con recursos para pacientes críticos”, agregó el presidente del Consejo Directivo del Hospital.

“Pampa Energía se puso a disposición para colaborar a través de la Cruz Roja con el sistema de Salud, y este aporte hoy permite la llegada de estos respiradores, como nuestra forma de colaborar con la zona”, contó Mariana Corti, Gerenta de RSE Fundación Pampa.

En tanto que el gerente de la central Genelba, Héctor Frare, explicó que “tenemos una relación permanente con Cañuelas, porque trabajamos en las prácticas profesionalizantes con la Escuela Técnica, tenemos también un programa de becas, y una buena parte de los empleados que trabajan en la planta salieron de la escuela”.

Por último, el presidente de Cruz Roja Argentina, Diego Tipping, manifestó que “en el marco de la campaña `Argentina nos necesita´ la Cruz Roja se transformó en un punto de encuentro entre el estado y la sociedad civil, por medio de un gran grupo de empresas que se sumaron a esta iniciativa y la transformaron en la más grande la historia del País, y en poco tiempo se reunieron más de 350 millones para ayudar a aumentar la capacidad instalada de todo el sistema público de salud”.