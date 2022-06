El intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, visitó Cañuelas.

Compartir

Invitado por el referente de Patricia Bullrich en el distrito, el ex Concejal del PRO Carlos Alvarez, el ex Ministro de Energía y ex administrador de Vialidad Nacional del gobierno de Cambiemos, brindó una conferencia de prensa en “La casa del PRO”, el local partidario de este sector de JUNTOS, ubicada en la calle 9 de Julio 459, y luego participó de una reunión con vecinos en una quinta del casco urbano de Cañuelas.

Ante los vecinos, Alvarez presentó al referente provincial de Bullrich en la Provincia de Buenos Aires como un “intendente exitoso”.

Alvarez describió bajo su óptica “los problemas estructurales que arrastra el gobierno de Arrieta Fassi, la atención primaria de salud, el funcionamiento del Hospital Ángel Marzetti y las unidades sanitarias, servicios públicos, falta de maquinaría propia del municipio, la inseguridad con hechos cada vez más violentos, y la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos”, describe en su alocución Alvarez.

Por su parte Javier Iguacel comenzó su discurso contando diferentes acciones de gobierno en su ciudad Capitán Sarmiento.

Contó que “eliminó 23 de los 35 cargos políticos que tenía el municipio, solo tiene secretario de salud, de seguridad y de gobierno, que hace obra pública con fondos propios porque el gobierno de la provincia no le manda nada, y que implementó el sistema de ficha limpia, por el cual, quien tenga antecedentes penales no puede ejercer como funcionario municipal”.

“Capitán Sarmiento no cuenta con Secretario de Seguridad, el intendente se reúne directamente con el comisario porque, en los distritos que cuentan con policía comunal, el intendente es responsable la seguridad y de sostener económicamente el sistema, salvo los sueldos del personal policial”.

También explicó como, por ordenanza, liberó a los empleados públicos de la obligatoriedad de estar afiliados a la obra social IOMA, y poder elegir entre esta, o cualquier otra obra social.

Luego de su alocución, Javier Iguacel respondió las preguntas del público presente, con quien mantuvo un ida y vuelta hasta pasadas las 21 hs.

Además de Carlos Alvarez, la Concejal Natalia Blasco y el Concejal Eduardo Recalt, que son integrante del grupo político que convocó a Iguacel, estaban presentes el Presidente del Bloque de Concejales Juntos, Leonardo Iturmendi, los concejales Santiago MacGoey, Emma Corvalan, Claudia Pelereteguy, Cristian Perez Armari, y las Consejeras Escolares Eva Corvalan y Andrea Galarregui.