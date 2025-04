El Municipio sorteó 29 lotes a través del programa “Cañuelas Mi Lugar”.

Compartir

La intendenta Marisa Fassi encabezó este martes el sorteo de 29 lotes en el barrio ubicado sobre calle Pellegrini, en el marco del programa municipal «Cañuelas Mi Lugar». Los terrenos serán para vecinos y vecinas del distrito que podrán acceder a su propia parcela y comenzar el camino hacia la vivienda familiar.

Del acto participaron 83 personas que cumplieron con los requisitos del programa y asistieron de forma presencial al sorteo, llevado adelante bajo la supervisión de la escribana Guadalupe Morales.

Durante su intervención, la jefa comunal destacó la importancia del acceso a la tierra como política pública fundamental: “Para mí este es uno de los actos que más me llena el alma. Es un proyecto municipal que permite que familias de Cañuelas puedan acceder a su lote a mucho menos de la mitad del precio del valor de mercado. Esto es un claro ejemplo de lo que simboliza el Estado presente. El mercado no haría esto porque no es negocio vender un terreno a menos de la mitad del precio, pero para el Estado sí es importante que las familias puedan acceder a su terreno. Este es un primer paso para poder construir su vivienda”, expresó Fassi.

El proyecto «Cañuelas Mi Lugar» forma parte de una política integral de acceso al suelo urbano, impulsada por el Municipio con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda y fomentar el arraigo.

“Desde el Municipio les deseamos lo mejor para este día, y que nuestra Virgen Del Carmen ilumine sus hogares siempre”, concluyó Fassi.