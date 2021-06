El piloto cañuelense Nicolás Cuarenta es campeón en la ZN Kart.

Nico Cuarenta llegaba con muchas chances de consagrarse campeón en la ultima fecha. Y lo logró. Con un 2do lugar en la final se consagró campeón y logró la posibilidad de participar en la categoría Kart Plus.

En la noche de ayer, estuvo charlando en vivo con Palpitando Deportes por la 97.1 FM Winners. https://palpitandodeportes.com.ar/

“Muy feliz de todos los mensajes, todas las llamadas que recibí. Feliz de saber que voy a competir en una categoría tan profesional, muy emocionado” fueron las sensaciones del campeón.

Consultado sobre la carrera final nos comentó que “El campeonato tiene 6 categorías distintas (por el peso) y en mi categoría llegue a la ultima fecha con 3 puntos de ventaja. El que venía 2do compitió en la categoría anterior y por una penalización quedo 5to. Por eso sabia que terminando entre los 4 primeros era campeón. Eso me sirvió para subir más tranquilo”

“En la clasificación salí 2do y en la final venia primero, pero cuando pasé la ultima vuelta se me vino el mundo abajo”. “Empecé a llorar, miraba al cielo pensando en mi papá y en la anteúltima curva dejé el hueco y me pasaron, pero ni me di cuenta. Como vi que el tercero venia lejos me relaje porque con el segundo lugar me alcanzaba” manifestó sobre la ultima vuelta de la competencia.

Sobre los premios obtenidos por haber sido campeón fueron 2 y muy importantes. “El presidente de la categoría Facundo Labraga me dio como premio un buzo antiflama homologado y Juan Carlos Tardito, el presidente de la categoría Kart plus, me permite correr 5 carreras de forma gratuita en su categoría que es de gran nivel. Solo tengo que ir a correr, me dan todo”

“Llegue muy tranquilo pero con la emoción del momento del apoyo recibido. De todos modos, no quise ver la carrera de mi rival, me entere cuando llegue a boxes” mencionó sobre la previa.

Para cerrar, se acordó de toda la gente que apoyo para que se de este momento. “Quiero agradecer a mi mama por apoyarme siempre, mi padrino por sus concejos, a mis auspiciantes que permiten que este acá compitiendo, y al Nigaro Competición”