En Los Pozos, se inician las obras de extensión de la red de agua y el nuevo parque lineal recreativo.

En la localidad de Los Pozos, la intendenta Marisa Fassi firmó este martes convenios para el inicio de dos obras de gran importancia para los barrios y localidades del corredor de la Ruta 3.

Se trata de la construcción de un parque lineal para uso recreativo al margen del arroyo, con una inversión de 19 millones, y la extensión de la red de agua en las localidades de San Esteban, Santa Rosa y Peluffo, que demandará una inversión de 38,5 millones.

El acto se llevó a cabo en el predio del futuro parque, con la presencia de la secretaria de Gobierno, Valeria Ríos, la titular del Consejo Escolar Sandra Cardozo, concejales, consejeros escolares y funcionarios municipales, además de vecinos y representantes de instituciones intermedias de la localidad.Marisa Fassi firmó las actas de inicio de obras con Gustavo Etchanchu, titular de la firma Pose S.A., y Alejandro Metro, representante de la empresa Leymer S.A., adjudicatarias de las obras del Parque Lineal, y la ampliación de la red de agua, respectivamente.Durante el acto también hubo apoyo económico para tres instituciones de la localidad: la Sociedad de Fomento Los Pozos, Centro de Jubilados Los Pioneros y Centro de Jubilados La Fe.

“Estamos cumpliendo el sueño de que Cañuelas sea referencia en la región”

En su discurso, la intendenta Marisa Fassi destacó otras obras que están llevándose a cabo en el corredor de la Ruta 3, como la construcción de los caminos Vissir y Padre Elizalde, y el nuevo edificio del Jardín de Los Pozos, que comenzará en aproximadamente 40 días.

“Son obras muy importantes para nuestros vecinos y vecinas, tanto la nueva red de agua como este lugar, que soñamos que sea un centro deportivo con canchas de fútbol, voley y juegos para nuestros niños y niñas”, afirmó.

“En estas obras vemos el sueño que tuvimos, cuando nos propusimos que Cañuelas dejara de ser una ciudad dormitorio. Muchos nos decían que no se iba a poder lograr, y hoy estamos viendo cómo Cañuelas es referencia en la región, con un parque industrial que está entre los más importantes de la Provincia, soñando con la Universidad de la Cuenca, y esperando la inauguración del Polo Agroganadero, que nos va a permitir generar más de 7 mil puestos de trabajo potenciando no sólo a Cañuelas sino a toda la región”.

La intendenta contó que antes del acto había participado en Quilmes de la inauguración de 100 obras en todo el país presidida por el presidente Alberto Fernández. Y destacó que “nos tiene que llenar de orgullo que muchas de esas obras son llevadas a cabo por Vialidad Nacional, que hoy está administrada por un representante de Cañuelas, como es Gustavo Arrieta”.

“Nosotros no necesitamos mudarnos de distrito para ganar una elección ni por conveniencia electoral; estamos en Cañuelas, gobernando en un proyecto de país que genere trabajo, posibilidades de estudiar y con obras que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, cerró la intendenta.

La obra.

La construcción de Parque Lineal contempla las obras de limpieza del margen del río Matanza y zonas aledañas, Iluminación del sector, conformación de un circuito aeróbico con estaciones de ejercicios físicos, parquización y forestación, playón multideportes, canchas para futbol y vóley, sector de juegos infantiles, sector con mesas y bancos.

El objetivo de la obra es conformar un espacio público verde para uso principalmente de los habitantes de la localidad de Los Pozos y de las localidades vecinas, beneficiando a 9 mil vecinos y generando 48 puestos de trabajo directos e indirectos.

El titular de Pose S.A., Gustavo Etchanchu agradeció a la intendenta Marisa Fassi y destacó que “siempre es lindo ejecutar una obra como esta y ser partícipes del crecimiento y el desarrollo de Cañuelas, que hoy es visto como un municipio que es una oportunidad en la Argentina, por la forma en que está creciendo y las oportunidades que se están dando”.

En tanto, la ampliación de la red distribución de agua, contemplando la ampliación de la red en San Esteban, la instalación de la red en una parte de Santa Rosa y Peluffo, la cañería de conexión al barrio Peluffo, el cruce de ruta que permitirá conectar las redes, la perforación de un nuevo pozo en la esquina de Caldén y Elizalde, y el tramo de acueducto para conectarlo a la red existente. La obra alcanzará un área de 26 hectáreas, con 650 conexiones aproximadamente.

Alejandro Metro, titular de la empresa a cargo de la obra, destacó que “la obra de saneamiento mejora la calidad de vida; por cada obra de agua y cloacas que se realiza se ahorra el doble en salud. Cañuelas está avanzando mejor que muchos municipios, gracias al trabajo de las autoridades”.

Metro afirmó que la obra se extenderá por cuatro meses, comenzando en los próximos 15 días y en un mes comenzará la instalación de las primeras cañerías.