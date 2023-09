Costa presidenta Ballotage este viernes 8 en el Cine Teatro.

Compartir

El Teatro Cine de Cañuelas trae obras espectaculares para que planees tu próxima salida en septiembre.

Costa es presidenta, no lo puedo creer. Costa no tiene la menor idea de cómo llegó al poder, de un momento al otro se convirtió en presidenta de los argentinos y argentinas. ¡Claro! En su campaña prometió devolvernos la risa, pero en la Casa Rosada, no todo es color de rosa. ¡Argentina es el Titanic! Y desde las sombras, un grupo de inescrupulosos (Pablo Sultani, Mauro Francisco y Victoriano Pololla) intentarán hundirla para quedarse con el sillón de Rivadavia. Por suerte, Costa contará con la ayuda de Mafalda y Alma Viva (Celeste Campos) que la acompañarán a encontrar en su camino la alegría de este pueblo, mientras un ángel de la guarda enviado por un extraño Dios la protege en su búsqueda. Con la dirección de Roberto Peloni, Costa Presidenta es la nueva producción de Alberto Raimundo para Circus Entertainment Group. Una sátira, un music hall, un encuentro para cantar, bailar y reírte sin parar. #Recuperemoslarisa en 2023 votá Costa Presidenta! Veni a disfrutar de esta obra, la cita es el 8 de septiembre a las 21hs.

¡Conseguí tus tickets para Costa Presidenta Ballotage en este link!