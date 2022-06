Grandes participaciones en Boxeo y Kick Boxing.

La escuela a cargo de Walter Garavaglia tuvo mucha actividad. palpitandodeportes.com.ar

La Academia y Escuela Municipal de Kickboxing Cañuelas, a cargo de su director, profesor y árbitro internacional de deportes de contacto Walter Garavaglia, tras un arduo trabajo luego de la pandemia, comenzó a presentarse en diferentes eventos de la provincia de Buenos Aires. Los alumnos de la misma se destacaron representando a la Academia de Boxeo Cañuelas, en Villa Elisa, con grandes demostraciones de nivel técnico y preparación física en el evento de la F.A.B. del profesor “Zurdo” Luques. Los alumnos que alzaron la mano fueron Nikolaj klher (superligero), José Barnes (supermedio), Joaquín Barnes (superligero), Franco Desimone (crucero) y Matías Marnes (supermedio).

También se hicieron presente en el 22° Open Nacional de Kickboxing de la zona A, que se realizó en Rafael Calzada. El Open es el clasificatorio selectivo para integrar el Seleccionado Argentino en el 12° Campeonato Panamericano de Kickboxing de la Asociación Mundial de las organizaciones de kickboxing W.A.K.O. en Cascabel Brasil y el selectivo para el World Combat Games, en Riyadh, Arabia Saudita.

Por su parte, Walter Garavaglia estuvo como Fiscal General en el evento “Continua La Batalla” de la Federación Argentina de Kick Boxing W.A.K.O Arg en Villa Insuperable. Fue una jornada ardua, con tres rings simultáneos -con alrededor de 160 combates- y con 97 escuelas, además de delegaciones de Paraguay y Uruguay. Se destacaron el Título Profesional Internacional, Copa Figth Power, títulos semi pro nacionales e internacionales, títulos amateur nacionales e internacionales, 4 super 4 por título nacional y combates pactados.

Los alumnos que se hicieron presentes fueron Patricio Pacheco en +91 kg que debutó ante un rival con más experiencia en un encuentro pactado a 3 round, Camila Martínez en 60kg hizo su segunda presentación en low kick durante 3 rondas a puro cruce pero no alcanzó en puntos a su rival. Franco Desimone, en 85kg, ganó ante su rival en tarjetas en una destacada participación; Joaquín Barnes hizo su 3er pelea en low kick 65kg ganando de manera unánime ante la vista de los jueces y compitió en una segunda oportunidad en una pelea pactada, también ganando en fallo unánime. Kevin Klher en 65kg low kick ganó por KO en el 1er round y por ultimo José Barnes hizo su debut semiprofesional ganando un round y luego de una patada ilegal no intencional no pudo remontar el 2do y 3er round perdiendo ante las tarjetas con vistas a una revancha por título pendiente ante el mismo rival.