Junto a los ministros de Salud de Nación y Provincia Marisa Fassi firmó la constitución definitiva del Hospital Néstor Kirchner.

La jefa comunal compartió el acto con Carla Vizzotti, Nicolás Kreplak y los intendentes de la región, entre otras autoridades nacionales y provinciales. Se anunció la compra de un nuevo angiógrafo y la incorporación de médicos residentes.

En un acto que tuvo lugar en el predio del Hospital Regional Néstor Kirchner, la intendenta Marisa Fassi firmó con los ministros de Salud de Nación, Carla Vizzotti, y de Provincia, Nicolás Kreplak, la constitución formal del Hospital SAMIC (Sistema de Atención Médica Integrado para la Comunidad) Cuenca Alta Néstor Kirchner.

La formalización definitiva del hospital implica el compromiso de financiamiento presupuestario para la Nación y la Provincia, acuerda la transferencia formal del predio por parte del Municipio, que deberá realizarse por medio de una ordenanza, y asegura de forma institucional para Cañuelas un lugar en el Consejo de Administración del Hospital.

Este paso fundamental implicará, entre otras cosas, la posibilidad de la creación de la carrera hospitalaria y la estabilidad para los trabajadores y trabajadoras profesionales y no profesionales.

La jefa comunal y los ministros estuvieron acompañados por distintas autoridades: el Administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta; el secretario de Calidad de Salud de la Nación, Arnaldo Medina, el subsecretario de de Gestión Alejandro Collia; el diputado provincial Julio Pereyra; el presidente del Consejo de Administración del Hospital Sergio Alejandre, y el Director Ejecutivo Diego Cerrudo.

También participaron los intendentes de Marcos Paz, Ricardo Curuchet; de San Vicente, Nicolás Mategazza; de Las Heras, Javier Ossuna y el Dr. Daniel Dizuma en representación del Municipio de Presidente Perón. En tanto que por ACUMAR asistieron la Coordinadora General de Salud Ambiental Lorena Zaponi, y el Referente de Unidad Sanitaria Nicolás Fuentes, además de otras autoridades provinciales y locales.

“Donde había un predio con basura y negocios para pocos, hay un hospital que salva vidas”

La intendenta Marisa Fassi destacó en primer lugar el “rol importantísimo que tuvo el hospital durante la pandemia, no solamente para Cañuelas sino para toda la región y la Provincia”, e hizo un repaso por la historia de creación del HCANK.

“Néstor Kirchner fue quien le propuso a Gustavo cuando era intendente este hospital, y para eso fue necesario recuperar este predio, pero en el Concejo Deliberante el proyecto fue aprobado en soledad por nuestros concejales, no fue acompañado por la oposición”, recordó la jefa comunal.

“Este hospital es el ejemplo de dos modelos de gestión y dos formas de pensar la salud. Después de la inauguración durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y la intendencia de Gustavo Arrieta siguieron cuatro años de desinversión” aseguró Marisa al recordar que “se llevaron el angiógrafo y no pudieron seguir avanzando porque la comunidad no lo permitió, y llevó el reclamo al Concejo Deliberante, donde la oposición acompañó la decisión de retirar el equipamiento”.

“En la pandemia pasaron 700 vecinos y vecinas de Cañuelas, y eso fue posible porque en solamente cuatro meses se puso en total funcionamiento, después de que en cuatro años no se había invertido un peso. La gestión de Alberto y de Axel permitió pasar de 5 camas con ayuda mecánica respiratoria a 57, y de 48 camas a un total de 180; cuatriplicando el presupuesto, triplicando el personal profesional y no profesional” dijo también la intendenta.

Finalmente, Marisa llamó a seguir trabajando en conjunto Nación, Provincia y Municipio, «para cumplir sueños como este, lograr que donde había un predio que era un negocio para pocos y que las gestiones anteriores usaban para tirar basura, hoy haya un hospital que salva vidas».

“Vamos a subsanar los atropellos contra la salud de nuestro pueblo”

Por su parte, el ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak sintetizó la importancia de la firma del convenio: “Hoy tenemos el DNI de este hospital, como resultado de un trabajo que venimos haciendo desde hace tiempo” aseguró, al tiempo que afirmó que “este hospital es un orgullo para la Provincia y para la Nación”.

El ministro bonaerense elogió las condiciones del predio y el trabajo del personal, y destacó el rol y compromiso de los intendentes a la hora de planificar la política sanitaria. También reivindicó al expresidente Néstor Kirchner como “uno de los grandes impulsores de la salud pública argentia”.

Kreplak realizó además dos dos anuncios de gran relevancia. Por un lado dio a conocer que el HCANK acreditó como hospital de residencia, sumando médico residentes desde la semana próxima. “Los hospitales tienen vida y tienen futuro cuando tienen residentes; esto se va llenar de vida y los jóvenes médicos eligieron este hospital para formarse”, dijo el ministro.

Y por otra parte, anunció que la compra de un nuevo angiógrafo para el Hospital Regional ya se encuentra en proceso de licitación: “vamos a reconstruir la sala del hospital e instalar el angiógrafo, vamos a dotarlo de la complejidad necesaria; nos vamos a hacer cargo de nuestra historia y vamos a subsanar los atropellos de la gestión anterior contra la salud de nuestro pueblo”, dijo Kreplak.

“Fue especialmente cruel cuando en este hospital no solamente no se invertía, sino que hasta le sacaron el nombre de Néstor Kirchner para tratar de que se olvide la historia”, resumió el ministro.

“Gracias a la vacunación y al trabajo en Salud estamos en un momento muy positivo”

El acto cerró con las palabras de la Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien manifestó que “hoy es un día de reivindicación, de alegría, orgullo, y de poner en valor lo que somos capaces de hacer”.

“Cuando uno ve la historia de lo que pasó en este hospital, al igual que pasó en otros, ve como los intendentes, los trabajadores y la comunidad lo defendieron. Y acá estamos por ese trabajo, por esa lucha, por esa resistencia y ese amor por la salud pública”, aseguró.

La ministra de Nación destacó que esta formalización “le genera tranquilidad al personal, se puede poner en marcha el estatuto, el trabajo formal, que es lo que necesitan los trabajadores y trabajadoras”.

Vizzotti reconoció el trabajo de los intendentes y especialmente agradeció a los trabajadores y trabajadoras de la Salud por el esfuerzo que hicieron durante la pandemia: “se pusieron al hombro el sistema de salud, cuidaron a la población y buscaron respuestas donde el mundo no sabíamos qué responder”, y nuestro sistema siempre dio respuestas, ningún argentino ni argentina se quedó sin atención.

“Estamos en un momento muy positivo, con muchísimo optimismo y el menor número de casos desde el inicio de la pandemia, gracias a la vacunación y al esfuerzo que se ha hecho para dar respuesta a una situación inédita”, agregó Vizzotti.

Y afirmó que “estamos en una nueva etapa donde vamos a tener que dar respuestas a otras áreas de la Salud, y este modelo tiene que ser un ejemplo a reproducir, y nuestros hospitales nacionales deben ser el ejemplo de las políticas públicas que queremos reproducir”.