Junto a más de 60 empresarios, el Frente de Todos celebró el Día de la Industria.

En el marco del acto, que contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, se confirmó que el proyecto de la creación de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado será tratado por el Congreso antes de fin de año.

En el Parque Industrial Cañuelas, Marisa Fassi y Gustavo Arrieta encabezaron junto a Sergio Massa un acto por el día de la Industria. Ante más de 60 empresarios y empresarias, comerciantes, emprendedores y funcionarios, los referente del espacio expusieron los principales conceptos del proyecto del Frente de Todos, en relación a un tema esencial para la reconstrucción Argentina que es el paso del modelo de especulación financiera, al de producción industrial. En el escenario principal se ubicaron también los primeros precandidatos a concejales, Valeria Ríos y Juan Ángel Cruz, y la precandidata a diputada provincial Ayelén Rasquetti, en tanto que acompañaron también refentes locales del FdT y los candidatos del vecino partido de Lobos. La primera oradora fue la intendenta Marisa Fassi, quien agradeció la presencia de los empresarios en el Parque Industrial, que consideró el “corazón productivo de Cañuelas, con 30 empresas que generan 1.500 puestos de trabajo de forma directa y otros 1.000 de forma indirecta” destacando también que está proyectada la inauguración del segundo parque industrial, con una decena de empresas que ya adquirieron un espacio. La oposición nunca acompañó la creación del Hospital Regional “Siempre tuvimos la idea de que Cañuelas deje de ser una ciudad dormitorio, y sea un lugar en la que nuestros jóvenes puedan crecer, formarse y quedarse en Cañuelas”, dijo Marisa, al tiempo que destacó que desde la inauguración del PIC, en el 2008 durante el gobierno de Néstor y Cristina, Cañuelas recibió entre 12 y 16 empresas por año. “Sin embargo –destacó- a partir del 2015 tuvimos otra realidad; en el 2016, se radicaron sólo 8 empresas, y en el 2017 al 2019 no llegaron empresas a Cañuelas; y hoy escuchamos a candidatos que fueron parte del gobierno que generó eso, el cierre de 25.000 pymes, 9.000 en la provincia de Buenos Aires”.

La intendenta también se refirió en su discurso a la situación de la Salud durante la pandemia, y descató que “el Hospital de la Cuenca Alta Néstor Kirchner existe en Cañuelas gracias al voto de nuestros concejales”. “Hoy contamos con un hospital que es referente en la región y un orgullo para todos nosotros, un hospital que en el gobierno anterior estuvo funcionando sólo a un 19%, que se llevaron un angiógrafo y que no pudieron avanzar más porque hubo vecinas y vecinos que presentaron cartas en el Concejo Deliberante”, manifestó la intendenta, al tiempo que hizo hincapié en que “el hospital está en ese lugar gracias al voto de los concejales que lo votaron en total soledad y con total ausencia de la oposición”. Aún en momentos difíciles, tenemos que ser capaces de construir una patria para todos Pos su parte, Gustavo Arrieta destacó que en el mes de noviembre comenzará a funcionar en Cañuelas el Mercado Agroganadero, “con la posibilidad de 1.500 puestos de trabajo para los cañuelenses”. “Es importante saber de dónde venimos, pero es mucho más importante determinar qué proyecto de país queremos, y para eso debemos ser capaces de mirar toda la película”, manifestó también, al momento de comparar las consecuencias del modelo de especulación financiera del gobierno de Cambiemos con el modelo productivo que se propone hoy, basado en el incentivo al consumo, el crédito y la producción nacional.

“Es importante que aún en los momentos difíciles podamos consolidar un proyecto de país que tenga en claro el sueño de que el trabajo es el más genuino y el único organizador social que conocemos y que necesitamos un país para 50 o 60 millones de argentinos en el cual seamos capaces de construir una patria de hermanos y una patria para todos”. Cañuelas es símbolo del abrazo entre el campo y la industria Sergio Massa por su parte destacó que “a la pobreza se le gana con educación y trabajo, porque el valor se construye con la suma del esfuerzo entre capital y trabajo; no hay trabajadores sin empresarios y no hay empresas sin trabajadores. No hay industria de valor agregado de producto primario sin campo, pero además no hay valor agregado de producto primario sin industria”. “Cañuelas es un símbolo con el segundo parque industrial y con la apertura del mercado, del abrazo entre el campo y la industria que necesita la Argentina”, dijo por su parte el presidente de la Cámara de Diputados. “Creemos en la Argentina de la producción porque creemos en nuestros empresarios, en nuestras pymes y en la posibilidad de que podamos alguna vez y, para siempre, dejar de depender de los de afuera y vender trabajo argentino al mundo. Creemos en nuestro campo porque es parte de la transformación de nuestro recurso natural en proteínas para los argentinos y para el mundo.