Taekwondo – Chile 2025: Cañuelas logró dos medallas del Panamericano.

El polideportivo Estadio Nacional de Chile, en su capital Santiago de Chile, fue sede del 16° Campeonato Panamericano 2025 de taekwondo. Hasta allí viajaron varios cañuelenses de la escuela marcial de Susana Cattaneo quienes participaron entre el 6 y 10 de mayo. Entre los logros cañuelense está Joaquín Caldevilla quien se alzó la medalla de oro, siendo así campeón Panamericano de taekwondo adaptado, siendo que en 2024 ya había logrado el título de campeón centro-sudamericano en Paraguay. Por otra parte Ariel Redelico logró la medalla de plata (subcampeón) en veteranos de la categoría danés en «formas». También estuvieron Josefina Godoy, Thiago Curto, Jeison Molina y la misma Susana Cattaneo como couch.

Por: O. Heredia (@oscarhh10)

En diálogo con cañuelasya.com Cattaneo comentó «este viaje lo programamos con mucho tiempo de antelación para pagar el paquete aéreo, hospedaje e inscripción y realmente se armó un grupo hermoso con los chicos que fueron a competir».

Puntualmente sobre la categoría taekwondo adaptado Susana expresó «cada vez se están anotando más alumnos, eso nos pone felices porque nosotros trabajamos mucho para esta categoría, ya que antes no tenía su reconocimiento necesario, Joaquín fue el primer campeón centro-americano en Paraguay (en año pasado), es más tenemos una foto de la que firmamos parte del libro del Congreso». A lo que agregó «para nosotros es un honor nuevamente presentarnos y que Joaquín logre su medalla de oro en el Campeonato Panamericano».

Al hacer mención sobre el nivel presenciado en Chile, Susana indicó «la escuela y los chicos tuvieron un excelente nivel, en la llave de adultos y juveniles no bajaban de entre 20 y 30 los competidores por llave… El nivel en general fue muy bueno, participaron Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, EE.UU., Honduras, Bolivia, México y el local».

Más adelante agregó «nuestra ideología es ir al exterior a competir, no importa sino llegamos al objetivo final, a quedar en el podio, pero nos encanta el poder participar en varias rondas, los chicos estuvieron felices porque más allá de que no lograron podio cada uno tuvo más de 2 ó 3 pasadas».

Teniendo en cuenta que este, cómo muchos otros deportes, son amateur y el apoyo económico es vital Susana Cattaneo indicaba «siempre tenemos muchísima ayuda de mucha gente, no solo de los padres (que es un equipo bárbaro) que aunque sus hijos no compitan ahí están para comprar una rifa, donarnos algo, así que me llena de orgullo de estar y contar con esa gente tan solidaria, también tuvimos un fuerte apoyo del municipio y de la intendenta Marisa Fassi, eso habla del apoyo a nuestra escuela por la trayectoria, los años y por el nivel de nuestros competidores».

Por último Cattaneo mencionó «nuestra escuela es una de las más completas de zona sur ya que cubrimos varios aspectos de lo que es la competencia deportiva, no solamente nos abocamos a los competidores elite, o cubrimos esa parte, hicimos mucho esfuerzo para que se cubra la categoría adaptados y marcamos historia al tener al primer campeón centro-sudamericano y primer campeón Panamericano es la segunda vez que Cañuelas hace historia en competencias internacionales y ese es mi alumno Joaquín Caldevilla, eso me pone orgullosa y nuestro maestro es árbitro».

Ayudaron: el quincho parrilla, esteticista Graciela Rodríguez, Deco Ro, Emma Redelico tatuajes, Marisa Medina tarot, Mi Razón de Ser, salón de depilación LM, budines de Adolfina Gerez, Pies Descalzos, AniMate, sanación emocional Daniel Cattaneo, Harley Estudio, Paolita, repostería Mis Amores.