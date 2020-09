Kicillof: “Se equivocan los que quieren poner una grieta” en el tratamiento de la pandemia.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en declaraciones exclusivas a Todo Este Ruido por Radio Provincia destacó que “el vínculo con la ciudad de Buenos Aires está intacto y se trabaja de manera coordinada” para enfrentar la situación sanitaria a raíz de la pandemia de coronavirus.

Kicillof señaló que “se equivocan los que tratan de poner una grieta en el tratamiento” de la cuestión y, en ese marco, destacó la presencia de intendentes opositores en la conferencia de prensa donde se informó sobre la situación epidemiológica bonaerense.

Al respecto, agregó que “ante el coronavirus las y los bonaerenses están en una posición complicada, más allá del partido político que gobierne cada municipio” y enfatizó que “si los medios de comunicación dicen que la enfermedad no existe, influenciarán sobre un sector. Cada uno tiene su opinión, pero no sirve falsear la información».

Kicillof sostuvo que «la enfermedad no se terminó en ningún lugar del mundo. Es algo grave a nivel universal y no hay una solución sencilla hasta que aparezca una vacuna. Hay que ser responsable en la manera en que se informa, porque informar mal puede ser mortal». En ese sentido, explicó que «la idea es que las decisiones sean lo más articuladas posibles entre Nación, Ciudad y Provincia” y añadió que “si vemos un crecimiento de casos tenemos la potestad de autorizar o no actividades”.

“Está intacto el diálogo con (el jefe de Gobierno porteño) Horacio Rodríguez Larreta y (el ministro de Salud de CABA) Fernán Quiroz, tratando de llevar de manera coordinada la situación sanitaria. Además, dijo que “esto no es una competencia para ver quién tenía razón en relación a los casos. Es darle a la pandemia una visión sanitaria y no política”.

En tanto, sobre la pospandemia expresó que esta semana habrá anuncios nacionales y provinciales y detalló que hay “que ir dando un horizonte, donde la reactivación de la economía vendrá de la mano del consumo”.

Finalmente, Kicillof dijo que “en lo personal estoy expuesto al virus, recorro los barrios más afectados. No tengo miedo pero sí tengo muchísimas precauciones, porque también tengo una familia que cuidar. Además de predicar con el ejemplo corresponde cuidarnos a nosotros y a los demás».