Pruebas de Riendas: Con sus 9 años competirá en Palermo.

Por: O. Heredia (oscarhh10)

El cañuelense Benicio Robles con sus 9 años de edad, competirá durante esta semana en la especialidad de Riendas en la Rural de Palermo. Lo hará con su yegua de nombre «insolvente cipranera» a la que domó en un lapso de 5 meses. El pequeño Benicio viene de lograr sendos podios en Saladillo y Las Flores. Desde cañuelasya.com dialogamos con Benicio y su padre quienes nos comentaron la experiencia que están viviendo.

El primer turno Benicio expresó «es como tener un amigo más… Me levanto a las 7hs, me cambio, desayuno, voy a buscar la yegua, la cepillo, la ensillo y la voy a variar». Tras esa tarea Benicio concurre al colegio (Escuela N° 32) y tras salir de sus estudios repite con la yegua x la tarde. Al ser consultado sobre la química que logro con la yegua sostuvo «es como cuando conoces a tu mejor amigo, primero la conoces de vista, después la vas conociendo más». Sobre el viaje a Palermo indicó «con ganar de irme y con ganas de quedarme… Si en Saladillo logro ser 3ro y en Las Flores salí 2do ahora voy a ir por el Primero».

EL PAPÁ

Integrante del Centro Tradicionalista «Las Cañuelas», el padre de Benicio nos comentó sobre la pasión por los caballos «viene de familia, todos amamos los caballos, arrancó en Fiestas Patrias a Saladillo y me dice… Papi yo el año que viene quiero correr acá… Bueno le dije, te compro un petiso y lo domás». A lo que agregó «lo domó (con una doma de 60 días) fuimos a correr en julio de 2024 a Saladillo y saca el tercer premio, de ahí corrió luego en Las Flores logrando ser segundo». Cabe mencionar que este tipo de carreras son de destrezas y por tiempo. Dónde el jinete debe llevar al animal sisgagueando entre tambores, sin tirar ninguno lo más rápido posible. Con estos antecedentes integrantes de Petiso Argentino se contacta con la familia Robles para invitar a Benicio a participar en Palermo. Sobre esto último el padre de Benicio indicó «consulté como era, porque como toda cosa nueva uno no sabe, accedimos y es así que una cabaña de Chascomús le entregó una petiza, ya Benicio se tomó el trabajo de domarla y ya la tiene lista para presentar». En este sentido el propio padre de Benicio trató de domarla primero y cayó en el intento, algo que el pequeño logró rápidamente, según se desprende del relato del Sr. Robles. En este sentido expresó «cuando él toma confianza, la monta y de ahí todo nuevo, él logro ganarse la confianza de ella y ella en él, es algo espectacular que un chico se entienda con un caballo… Él va al corral, la petiza ya lo relincha, viene sola, él abre el bosal y ella baja la cabeza, yo creo que ve la pureza de los chicos, los chicos no tienen maldad».

El entrenamiento es diario en el B° Buen Pastor en doble turno, a la mañana y por la tarde. El propio Benicio le hace la cama, la cepilla y le da de comer. El pequeño es el segundo de tres hermanos, Isabella la mayor (10) y Beltrán (5), el papá Daniel Robles y mamá Marina.